Cazzu apuntó contra Milei por sus críticas a María Becerra y Lali Espósito

La cantante Cazzu se sumó a la lista de artistas que criticaron al presidente Javier Milei, en este caso luego de que el mandatario aprovechara la entrevista con Jonatan Viale sobre el escándalo $LIBRA para volver a apuntar contra Lali Espósito y María Becerra. La artista lo calificó como un "impulsor de la violencia de género".

"El presidente solo insulta a las colegas mujeres. Ni siquiera osa inventarle un apodo denigrante a ningún varón de la música, habiendo muchos que se pronuncian en su contra", reprochó la cantante de trap,de 31 años, a través de su cuenta de X.

Sobre los cruces del presidente libertario con artistas femeninas, la cante opinó que esta "es la menor de sus expresiones de misoginia" y mencionó, entre otras cosas, "su plan para eliminar el Femicido del código penal y el cierre del Ministerio de la Mujer".

"La vida y la integridad nosotras y las disidencias corre un peligro enorme con un impulsor de la violencia de género como él", advirtió la artista, realmente llamada Julieta Cazzuchelli, asegurando que el mandatario no cruzó a las figuras masculinas que lo cuestionaron durante el último tiempo, como Andrés Ciro Martínez, el líder de Los Piojos.

En sus últimas declaraciones, Milei volvió a apodar a Becerra como "María BCRA" (por el Banco Central de la República Argentina) y "Ladri Depósito" a Lali Espósito, aunque aclaró: "Yo no tengo nada en contra de los artistas. De hecho festejo el arte y tuve una banda de rock".

"Lo que yo digo es que, si sos artista, vivís de ofrecer tu producto, que es un bien. Ahora, si para vivir del arte necesitás subsidios del Estado, no sos un artista, sos un trabajador público. Y si además sos un instrumento de propaganda política, estás haciendo política, no arte. A Lali (Espósito) la financiaron (Ricardo) Quintela y Martín Insaurralde. Con María Becerra lo mismo: va a un lugar a criticar y encima miente con lo de los incendios", reprochó.

Artistas contra Javier Milei

Durante los últimos meses fueron varios los artistas, de diferentes géneros musicales, que apuntaron contra el presidente por varios motivos, incluyendo los incendios en la Patagonia y los proyectos del gobierno que involucraban a la comunidad LGBTIQ+.

El último en pronunciarse al respecto fue Abel Pintos, quien durante una entrevista con Radio Mitre expresó: "Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie. Me parece que nadie puede tratar al otro de esta manera. Me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos".

El Cosquín Rock fue el lugar donde varios manifestaron sus disconformidades con las políticas del Gobierno, entre ellos Ciro Martínez, que modificó la letra de una de sus canciones, y la trapera Nicki Nicole, quien gritó: "Con la música no" al cantar "Dispara", la canción que tiene con Milo J, artista al que la Justicia le suspendió un show en la exESMA por orden de la Secretaría de Derechos Humanos.