Juan Grabois: "Hay que pedir que Milei renuncie"

El dirigente social Juan Grabois advirtió que Javier Milei "se tiene que ir de la Casa Rosada" porque "no puede ser más presidente de la Argentina", tras el escándalo con la criptomoneda $LIBRA que salpica al Gobierno.

"Milei cometió un delito grave, reprimido en el artículo 265 del código penal, que son negociaciones incompatibles con la función pública. No hace falta más que el tuit. Por eso solo Milei se tiene que ir, no puede ser más presidente de la Argentina, y francamente no entiendo por qué nuestra dirigencia no está diciendo lo que es obvio: Milei se tiene que ir de la Casa Rosada. Este hombre no puede ser más presidente de la nación", agregó.

Grabois dijo estar seguro de que "acá se movió guita" y consideró que ese dinero era "para que determinados empresarios accedan a Milei".

"Pasó con mucha frecuencia y de manera recurrente. Eso es tráfico de influencias, otro delito reprimido en el código penal. Y ni que hablar de la ley de ética pública. El juicio político es el mecanismo de remoción, pero hay que pedir que renuncie. Estafó a miles de personas y dice que está bárbaro. ¿Es joda?", preguntó el referente del Frente Patria Grande.

Grabois afirmó que el caso $LIBRA "es una estafa vinculada a la recaudación electoral e individual del señor Presidente y del señor (José Luis) Espert, con guita de origen raro, probablemente con este círculo de criptobros y narcos".

Por último, el dirigente social apuntó contra Mauricio Macri, a quien definió como "el beneficiario político directo de esto de corto plazo".