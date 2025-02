La buena cocción de carnes previene el síndrome urémico hemolítico

El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) es una enfermedad grave, pero prevenible, que se transmite, principalmente, por alimentos contaminados por varias cepas de la bacteria escherichia coli, que produce una toxina que suele encontrarse en la materia fecal de animales y humanos.

Los alimentos que pueden portar la bacteria son: carne, frutas y hortalizas crudas y lácteos.

La enfermedad afecta principalmente a niños menores de 5 años, adolescentes, ancianos y personas inmunodeprimidas.Es la principal causa de insuficiencia renal aguda en lactantes y niños y la segunda de insuficiencia renal crónica en la población argentina, ocasionando que el 20% de los trasplantes de riñón.

Cabe destacar la importancia de su prevención promovida por el Ministerio de Salud Pública:

Se la debe cocinar bien la carne, hasta el punto en que desaparece el jugo rosado, sobre todo cuando se trata de carne picada.

Los vegetales y frutas a consumir crudos deben lavarse con agua segura.

Evitar consumir jugos y leche no pasteurizados, o productos elaborados con leche sin pasteurizar.

Corroborar la fecha de vencimiento de los alimentos elaborados y verificar que los envases no estén rotos.

Se recomienda adquirir los productos de origen animal y vegetal en establecimientos que reúnan condiciones de higiene y habilitación.

Lavarse las manos con agua y jabón siempre y especialmente después de usar el baño, cambiar pañales, tocar animales, manipular carne y vegetales crudos, antes de cocinar y comer.

Utilizar utensilios de cocina diferenciados, para carne cruda, carne cocida y vegetales.

Los alimentos crudos, en especial las carnes, no deben entrar en contacto con los cocidos o listos para consumir.

Evitar que los menores de cinco años consuman chacinados y carnes de animales faenados en forma casera.

El agua de uso en la cocina y para el consumo debe ser potable. Si no se cuenta con agua potable de red, se la puede potabilizar agregando dos gotas de lavandina por cada litro de agua, o hervirla durante cinco minutos.

Conservar la cadena de frío de los alimentos.

No dejar los alimentos cocidos a temperatura ambiente, colocarlos en la heladera lo antes posible.

No congelar alimentos que hayan sido descongelados.

Al descongelar alimentos, hacerlo en la heladera o el horno, nunca a temperatura ambiente.