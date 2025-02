De acuerdo al ENTE, Salta tiene menos cortes de energía que el resto del país

El lunes, EDESA informó problemas en el Sistema Interconectado Nacional, con interrupciones en el suministro eléctrico, lo que provocó cortes de servicio en la capital salteña.

En diálogo con CNN Salta, Carlos Saravia, titular del Ente Regulador de Servicios Públicos sostuvo que “Salta está padeciendo en menor medida al resto del país los cortes de algún esquema”. El funcionario no hizo referencia a las estadísticas del norte provincial que son un reclamo constante sin importar la época del año.

Agregando que esos cortes van de la mano de la alta demanda, con un récord este lunes de 30.240 MW consumidos.

“Lógicamente, un problema de generación o abastecimiento en el sur, puede llegar a producir un apagón en el norte”, dijo Saravia, habiendo exhortado a nivel local un plan de contingencia para la generación de energía a través del combustible diésel.

Algo que Saravia reconoció que es “va a seguir la ola de calor y vamos a tener complicaciones; pero insisto, esto tiene que ver con la generación y abastecimiento, con los que producen y venden energía, ellos son quienes tienen las llaves para dar soluciones”, comentó agregando que este tema es responsabilidad de Nación pues “si hay una infraestructura degradada, no hay suficiente abastecimiento y hay problemas en el transporte, Salta puede tener problemas”.

A quien el titular del ENRESP también apuntó fue a la empresa TRASNOA pues “ya hicimos siete denuncias administrativas, no tienen equipamiento, ni personal, cuadrillas, camionetas ni casi nada, no la controla nadie, no es posible que en 12 horas detectan un corte por un árbol caído y están 12 horas más para pedir una grúa”, les reclamó.