Baby Etchecopar criticó a Yuyito González y su relación con Javier Milei y fue lapidario

Baby Etchecopar se sumó a la lista de figuras públicas que opinaron sobre la relación de Yuyito González y Javier Milei, y sus palabras no fueron de las mejores. En una nota que concedió al programa Puro Show, el conductor fue muy duro con sus críticas y expresó su total desaprobación.

Baby Etchecopar, lapidario sobre la relación de Yuyito González y Javier Milei

Baby Etchecopar no solo cuestionó la relación en sí, sino también la visibilidad que ganó la pareja en los medios en los últimos meses. El actor y periodista no tuvo problemas al afirmar: “Con todo respeto, siempre hablé a Yuyito con vergüenza ajena”. Así, expresó su rechazo hacia la exposición pública de la exvedette y destacó que este tipo de situaciones no aportan nada positivo: “Creo que no le conviene al país, es una fantochada”.

Por otro lado, el conductor compartió su punto de vista sobre cómo se percibe la figura de Milei en el exterior. "Estuve en Estados Unidos y lo aman. Donde vas te felicitan por el presidente que tenemos, pero aquí todavía la gente está con hambre", señaló, poniendo en evidencia la disparidad entre lo que se dice afuera y la realidad que enfrentan los argentinos.

"Estamos para algo más serio", aseguró Baby Etchecopar

Además de su crítica al romance, Baby expresó su descontento por la atención mediática que recibió. “En un país con tantas necesidades, que una mujer salga a decir 'la mujer del presidente de Estados Unidos es mi íntima amiga'… No estamos para estup…, estamos para algo más serio”, dijo, marcando la necesidad de abordar temas de mayor relevancia en estos tiempos complicados.

Para cerrar, el periodista sugirió que si el presidente decide tener una pareja, eso no debería ser un tema de discusión pública. "Si quiere tener una novia, que lo haga, pero no hace falta que todos lo sepamos", concluyó.