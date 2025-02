Lo Celso le respondió a Cristiano Ronaldo tras autoproclamarse el mejor de la historia

Cristiano Ronaldo no para de generar ruido, dentro y fuera de la cancha. En una reciente entrevista, el portugués aseguró que es el mejor jugador de la historia del fútbol. Sus declaraciones encendieron las redes y provocaron respuestas de diversas figuras. Primero fue Javier Mascherano y ahora se sumó Giovani Lo Celso, quien no dudó en dejar en claro su postura.



"No, no lo vi", arrancó el mediocampista de Betis cuando le preguntaron por las palabras del Bicho en una entrevista con el Pollo Álvarez para Infobae. Pero lejos de esquivar el tema, soltó una frase contundente: "Está clara la respuesta, no hace falta aclararlo. El mejor del mundo es Leo (Messi)", sentenció.

Lo Celso, que está teniendo un gran momento en La Liga de España, también habló sobre su nuevo dorsal en la Selección. Desde la salida de Ángel Di María, el ex Rosario Central heredó la camiseta número 11, un guiño que ya estaba pactado con Fideo. "Cuando él la dejara, le gustaba que la usara yo", explicó el volante, quien destacó la admiración mutua entre ambos.

El primer encuentro con Messi

Al hablar de Messi, Lo Celso recordó su primer encuentro con el capitán argentino. "La primera vez que lo vi en persona fue en mi primera convocatoria en Rusia. Fue una sensación única, un calor por dentro. De verlo tanto en la tele a tenerlo ahí fue un impacto", confesó. Además, opinó sobre la posibilidad de que el 10 juegue el Mundial 2026: "Va a ser lo que él quiera. Nosotros queremos que esté y se lo ve muy bien".

El mediocampista de la Albiceleste también reveló una anécdota increíble sobre el Mundial de Qatar 2022, que debió vivir a la distancia por una lesión de último momento que lo marginó de la convocatoria. "Cuando Messi hizo un gol, mi mujer rompió bolsa y salimos corriendo al hospital. Y cuando Enzo (Fernández) metió el segundo, lo vi por el teléfono", contó entre risas, recordando el duelo entre Argentina y México.

Lo Celso no tuvo dudas: el mejor de la historia es Messi. La discusión seguirá abierta, pero las respuestas dentro de la cancha parecen inclinar cada vez más la balanza.