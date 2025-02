Para Javier Milei, la reforma previsional "no está en carpeta"

El presidente Javier Milei aseguró que la reforma previsional "no está en carpeta" para este año y señaló que es "más urgente" regularizar la situación de los trabajadores informales, ya que eso permitirá "duplicar los aportes" que ingresan al sistema y así "mejorar las jubilaciones honestamente".

De esta manera, el mandatario desestimó las declaraciones del director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Mariano de los Heros, quien había adelantado que el proyecto se debatiría "antes de fin de año" y no descartó un aumento de la edad mínima para acceder a la jubilación.

"Eso corre por cuenta del titular de ANSES. No es lo que está en carpeta", afirmó este lunes a A24. "La reforma jubilatoria no es parte de este momento. Usted no puede reformar el sistema previsional si antes no reforma el sistema laboral", explicó.

Para Milei, es "mucho más urgente" regularizar a los trabajadores informales que impulsar una reforma jubilatoria, ya que eso "permite ver cómo calibrar las ecuaciones de inicio". En ese sentido, criticó la moratoria porque, al "dar jubilaciones sin aportes", "se duplicaron la cantidad de manos".

"Prácticamente, el 40% del mercado de trabajo está en el sector informal. Primero hay que avanzar en la reforma laboral para que el sector informal se formalice, entonces se van a duplicar los aportes. Esa es una forma de mejorar las jubilaciones honestamente", sostuvo el jefe de Estado.

Actualmente, la edad mínima para acceder a la jubilación es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, siempre y cuando cumplan con el requisito de tener 30 años de aportes.

La moratoria está dirigida a mujeres de entre 50 y 60 años y hombres de entre 55 y 65 años que no lleguen a los 30 años de aportes. A partir del 23 de marzo, cuando se vencerá y no será renovada, estas personas podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) desde los 65 años y recibir el 80% del haber mínimo, sin derecho a la pensión por viudez.