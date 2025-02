Gustavo Sáenz apuntó contra el Senado por la falta de designación de jueces y fiscales en Salta

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuestionó la falta de accionar del Senado en sus obligaciones que competen al Poder Judicial y advirtió: "Nos hemos dado cuenta de la necesidad de ampliar el número de fiscales, especialmente en nuestro sistema acusatorio. Existen vacantes que llevan mucho tiempo sin cubrirse debido a que los concursos son retirados o quedan estancados en el Senado", afirmó.

Al respecto, señaló que en Salta los fiscales enfrentan "una carga excesiva" ya que "cada día se incauta droga, se realizan audiencias, se imputan detenidos y se desarrollan investigaciones".

A su vez, mencionó el caso de Rosario, donde se sancionó una ley para aumentar la cantidad de fiscales. "Nosotros, como provincia de frontera, enfrentamos una realidad distinta y necesitamos más fiscales y jueces federales para agilizar los procesos judiciales. Si no hay jueces, no hay sentencias; si no hay sentencias, no hay condenados; si no hay fiscales, no hay investigaciones, y sin investigaciones no podemos encarcelar a los delincuentes, que es nuestro principal objetivo".

Dura crítica de Gustavo Sáenz contra el Senado

Al realizar este planteo, el gobernador apuntó contra el Senado y apuntó que el gobierno actual retiró casi 62 pliegos de fiscales y jueces que estuvieron estancados en la Cámara alta sin ser tratados. "Esto ha ocurrido en diferentes gestiones y depende del acuerdo del Senado. En esta coyuntura, necesitamos fiscales y jueces de manera urgente", alertó.

En ese sentido, enfatizó que es necesario que tanto los jueces y fiscales "trabajen con independencia y no respondan a ningún gobernador, sino a la gente".

"Para lograr una verdadera justicia, debemos evitar la politización del poder judicial. Mientras esto siga ocurriendo, la justicia no será independiente. Es momento de dejar de judicializar la política y de politizar la justicia. Nuestro objetivo es claro: combatir el crimen organizado y el narcotráfico con decisión y compromiso", cerró Sáenz.