Una mujer fue abusada cuando era una nena, se convirtió en policía y años después detuvo a su agresor

Cuando tenía 9 años, Jessica Martinelli fue abusada sexualmente por un amigo de la familia en la localidad brasileña de Chapecó. La situación duró cerca de dos años y medio. A los 15, denunció a su abusador y recién a los 25 y ya convertida en policía, logró detenerlo.



La mujer, ahora de 33 años, contó la experiencia en un libro que publicó a fines de 2024 en Brasil, A Calha. “Es una historia que sé que realmente motiva a las víctimas a denunciar, a contar. Además de traer cierta justicia, porque muchas víctimas me dicen que mi acción de cierta manera les trajo consuelo. Porque muchas de ellas ya no tienen los medios para detener a su agresor”, dijo la mujer en diálogo con el sitio g1.

En el libro, Jessica cuenta que los abusos ocurrieron cuando ella tenía entre 9 y 11 años y medio y sólo cesaron después de que se rompiera la amistad entre el agresor y su familia. El hombre tenía 33 años cuando comenzaron los crímenes.

Cuando tenía 15 Jessica logró contarle a su hermana los abusos que sufrió y juntas fueron a la comisaría a presentar la denuncia. Pero, según dijo, le resultó muy difícil conseguir que las autoridades tomaran el caso en serio. “Tuve que repetir lo mismo miles de veces”, se lamentó.

Ella cree que todo lo que le pasó en su infancia la llevó a elegir la profesión de policía. “Miraba fotos de mujeres policías y veía algo que realmente quería tener, que era fuerza. Esa fuerza, ese coraje”, sostuvo.

“No es que yo me uní a la policía para detener a mi abusador. Porque no me hubiera imaginado que ese proceso iba a tardar 10 años. Es que las cosas sucedieron así”, aseguró, aunque recalcó que estar en la fuerza le permitió impulsar la causa. “Que quede muy claro que las cosas sucedieron porque yo estaba sacando adelante las cosas”, afirmó.

El día en que Jessica Martinelli detuvo al hombre que la abusó

El agresor sexual fue detenido el 22 de diciembre de 2016. Jessica participó del operativo. “Era como si tuviera 11 años otra vez. Estaba en el patrullero, pero tenía una mezcla de coraje -‘Soy un oficial de policía, estoy aquí para detener al tipo que hizo todo’- y al mismo tiempo, sentía como un temblor, mucha ansiedad, miedo. No sé, miedo de que me hiciera algo”, recordó sobre el momento en que la detención se llevó a cabo.

“Mis compañeros lo revisaron, pero fui yo quien cerró la puerta de la celda. Y realmente fue como el final de un ciclo de 10 años. Un ciclo muy doloroso, por el que ninguna víctima debería pasar”, resumió.

La mujer policía también quiso compartir consejos para víctimas de abusos sexuales. “Lo primero que les quiero decir es: ‘No es tu culpa. No es tu culpa en absoluto’. En mi caso, me sentía culpable porque llevaba bikini, porque era mujer, porque era una niña, una chica. Y me sentí culpable por no haberlo contado. Así que respeta tu historia”, afirmó.

Con base en su vivencia, Martinelli instó además a las víctimas a “contárselo a alguien en quien confías”. “No te lo guardes para vos pensando ‘no se lo voy a decir a nadie y se me pasará’. Porque no será así. Llegará un momento en el que explotarás”, afirmó.

“También te aconsejo que lo denuncies. Creo que la detención de tu agresor ayudará en el proceso de sanación”, cerró.