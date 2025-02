La Municipalidad eliminó la pirotecnia secuestrada durante las fiestas

La Municipalidad eliminó la pirotecnia que fue secuestrada durante las fiestas de fin de año.

El operativo de eliminación se llevó a cabo en las oficinas de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, donde se siguieron las indicaciones de los Bomberos de la provincia, las cuales fueron dejar los cohetes en agua durante todo un día, para que estos queden sin efecto.

“Se realiza la eliminación porque en este caso, lo decomisado no tiene retorno a la sociedad, es decir no podemos donar la pirotecnia incautada a una institución. Queremos destacar que secuestramos esta mercadería porque no estaba autorizada a la venta, era sonora y quienes vendían tampoco tenían autorización”, dijo Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana.

Además, el funcionario recomendó que traten de no comprar pirotecnia y menos como un elemento de juego y diversión, ya que no cumplen con esa función.

Cabe destacar que estos tipos de controles por parte de la Secretaría continuarán a lo largo del año, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos.