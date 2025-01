Después de la deuda, se solucionó el problema de los bioquímicos y se normaliza la atención

Los profesionales de la salud habían advertido sobre la falta de pago de prestaciones por parte del IPS, lo que llevó a los bioquímicos a exigir a los afiliados cubrir el 50% del costo de los estudios, con la posibilidad de incrementar ese porcentaje si la situación no se resolvía.

Desde el 23 de enero los bioquímicos decidieron dejar de financiar el 100% de los estudios, trasladando el 50% del costo a los afiliados. “Es una medida que no queremos tomar, pero el dinero no llega a los prestadores y no sabemos dónde se cortó la cadena de pago”, afirmó Julio Oulier, quien preside la Asociación.

Además aclaró: “No hay corte de servicio actualmente. Tenían que pagar el 15 de enero de lo adeudado del mes de noviembre. La medida que sí empezamos a implementar es que la obra social se haga cargo de la prestación del 50% y el otro 50% lo paga el afiliado que tiene la posibilidad de pedir el reintegro”.

Oulier explicó que con las demás obras sociales no tienen inconvenientes con el cobro por las prestaciones. “No sé cuál es el problema con IPS, porque los empelados estatales ya cobraron y a nosotros no se nos puede regularizar el pago. No queremos llegar al 16 de febrero, que es día que por contrato podemos llegar a hacer un corte total de servicio total”.

LA BUENA NOTICIA

Afortunadamente en horas de la tarde, la Asociación emitió un comunicado confirmando que la atención volvería a la normalidad. En el mensaje, aseguraron que a partir de ese momento no se cobraría ningún arancel adicional a los afiliados del IPS, normalizándose así la prestación de los servicios.

La pronta respuesta de la Asociación Bioquímica de Salta brindó alivio a los usuarios del IPS, quienes pudieron continuar con sus estudios y tratamientos sin temer cargos adicionales.