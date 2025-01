El teleférico Ala Delta está fuera de servicio por un par de días

Desde la administración del teleférico Ala Delta informaron que, momentáneamente, suspenderán su servicio entre cuestiones de inestabilidad meteorológica y un arreglo.

"Debido a la inestabilidad con respecto al pronóstico del tiempo extendido, desde el teleférico se determinó llevar adelante tareas de actualizaciones del sistema de control, ya que forma parte del protocolo habitual de funcionamiento", indicaron en un comunicado.

Al mismo tiempo, se indicó que el teleférico no prestará servicio "por lo menos, en los siguiente 5 días, o hasta que se verifiquen todas las condiciones de seguridad", reza el aviso donde se agradece la comprensión de los salteños y turistas.

El administrador del teleférico, Ángel Causarano, habló con FM Aries donde precisó: "Hemos tenido un inconveniente eléctrico por la caída de un rayo, sí funciona, no es como decían que no funciona, pero por medidas de seguridad, hasta que llegue un módulo nuevo, no se dará servicio".