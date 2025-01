Vecinos de B° Las Marías reclaman contra la Carpa de las Estrellas

En una nota brindada a Todo Salta Noticias, vecinos de Barrio Las Marías se convocaron para mostrar su indignación por lo que viven cada fin de semana a raíz de la Carpa de las Estrellas.

Debido a la proximidad con el Centro de Convenciones, cada domingo deben padecer ruidos molestos y sobre todo, la inseguridad. "Acá predomina el alcohol, el descontrol. Hay muchas casas que están en obras, y vienen para delinquir" fueron las palabras de uno de los vecinos.

Varios de los presentes también mencionan cómo las personas al salir de la carpa se pelean entre ellos, ensucian de varias maneras y en general, no respetan las propiedades de los vecinos. "Propusimos que bajen el volumen, que modifiquen la dirección del escenario, pero no nos dieron respuesta.

Cuando hablaron de la Policía, afirman que no tienen respuestas porque todo el personal está concentrado en la seguridad de la Carpa: "Nosotros llamamos por un hecho de inseguridad, y la respuesta que nos dan es que no hay patrullas, no hay quien pueda venir", dejando varios reclamos al aire.

"El Centro de Convenciones no estaba pensando para una carpa bailable. Siguen habilitando algo que no debería estar habilitado" fue uno de los descargos finales de los vecinos, que exigen soluciones para la desagradable realidad de cada fin de semana en el barrio.