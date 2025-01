Rosmery Aramayo Torres, una comerciante de 52 años, que residía en el barrio Ferroviario de Salvador Mazza se encuentra desaparecida desde el viernes último y su marido, José Miranda, de 51 años, es el principal sospechoso.

Durante la marcha que familiares organizaron ayer, oriundos de Tarija, BOlivia, sostuvieron que Miranda le confesó a un hijo que "la empujó al río", por lo que las esperanzas de encontrarla de vida cambiaron notablemente y la caratula de este crimen cambiaría a un femicidio.

El hombre relató que el pasado 17 de enero, mientras estaba junto a su pareja en las inmediaciones del río Pilcomayo, en un lugar conocido como Pozo La Yegua, se habría producido un desborde de la tierra y la mujer habría caído al agua.

Miranda dijo que no pudo ingresar al río porque no sabe nadar y que permaneció en la orilla esperando que Aramayo, pero esto no ocurrió y regresó a Salvador Mazza. Aseguró que se siente en estado de shock y que está dispuesto a colaborar para identificar el lugar exacto de los hechos.

Miranda, que está detenido desde el sábado último, fue imputado primero por privación ilegítima de la libertad; ahora la acusación cambió a femicidio.

La pareja llevaba 22 años de convivencia. Este hombre salió el viernes a las 8 de la mañana con la mujer. Dijo que iba con destino a Bolivia, aunque se determinó que salió en sentido contrario, hacia el sur, y horas después regresó solo y se negó a revelar el paradero de ella.

"Que José se suba a la camioneta de la policía y vayamos a donde tiró el cuerpo de mi mamá, eso es lo que yo pido", dijo Kimberly Aramayo, hija de Rosmery, al periodista Raúl Costes.

El viernes por las localidades del Chaco salteño donde hubo vecinos que vieron a Miranda solo en la camioneta, pero cree que ya no la encontrará con vida. "Pasaron ya 4 días, el sol, el calor, los bichos, no creo que mi madre esté viva, pero si no la pude cuidar en vida, quiero cuidarla de muerta", manifestó.

La madre de Rosmery, Alejandra Torres, de 71 años, dijo que no pierde la esperanza de encontrarla con vida, también reveló que su hija le había contado que José Miranda la violentaba. "Yo le daba el consuelo de decir, 'ven aquí, a Bolivia'. Pero no quise mucho también decir algo porque era una pareja, (una) familia. Tenían dos hijos. Jamás he pensado que él llegaría a esto", aseveró.

Por otra parte, el hermano de la víctima, Marcos Aramayo, también pidió que las autoridades lleven a Miranda "al lugar donde él la ha empujado al río, porque ya ha declarado eso". "A su hijo J. (...) le dijo eso", aseguró. Y le ha dicho (que) le ha llevado a tal lugar, y ahí le ha empujado", afirmó. También señaló que Miranda le habría señalado a su hijo, "como tu madre no sabía nadar...".