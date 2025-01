El trapito que cocinó un ganso en el Parque 9 de Julio rompió el silencio: “Solo trataba de comer”

Este miércoles, finalmente rompió el silencio el trapito acusado de cocinar un ganso en una olla en el parque 9 de Julio. Julio Albastray tiene 56 años y trabaja de cuidacoches "hace décadas", se defendió de todas las acusaciones en su contra y denunció que fue golpeado por inspectores municipales: "En los videos no se ve ningún ganso, no hay plumas ni nada similar", afirmó.

Tras este episodio, el Municipio capitalino dispuso nuevas medidas de seguridad en el principal pulmón verde de la ciudad.

"Estábamos preparando un estofado de alitas de pollo con papas, como siempre hacemos. En los videos no se ve ningún ganso, no hay plumas ni nada similar", aseguró Julio en declaraciones a Verano Play esta mañana. "Sabemos que no se puede cocinar en un espacio público, pero usamos un bracero con carbón para no generar peligro. Lo hacemos porque lo que ganamos apenas alcanza para llevar comida a casa", agregó.

En ese marco, reprochó que fue agredido por los inspectores municipales que lo abordaron: "Llegaron y me pidieron que apague el fuego, pero luego comenzaron a tirar mis cosas. Me golpearon en el ojo y en la cabeza, y no me dejaron ni defenderme". El operativo fue promovido por la Dirección de Vía Pública de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Además, reveló que estuvo demorado "varias horas" por la Policía: "Estuve demorado varias horas, pero no encontraron nada que me incrimine. Nunca cociné un animal del parque. Todo lo que consumo lo compro con el dinero que gano trabajando". "Solo trataba de comer", se justificó, y al mostrar la olla dónde cocinaba, planteó: "¿Vos te crees que entra un pavo o un ganso en esta olla?".