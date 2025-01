Maxi Arce se despidió del 2024 y compartió sus planes para este año

El salteño ya camino a capital federal para arrancar la 2da parte de la pretemporada antes de subir al avión dejo algunos conceptos de la temporada 2024, de su presente y del plan metas y objetivos del año que arranca, no sin antes dejarle un mensaje a todos los salteños de agradecimiento sin disimular su tristeza de dejar su terruño y empezar los viajes que este año lo llevará por distintos lugares del mundo.

"Fue un año duro, diferente donde por cuestiones del circuito no pudimos defender muchos puntos ganados en el 2024 y eso hizo que dejemos de ser los números 1 con Franco, de igual manera terminar como pareja 2 y yo como número 3 del circuito es muy meritorio y reconfortante por tanto sacrificio hecho", compartió en un inicio.

"No voy a mentir y no decir que no ganar el Master en Salta fue triste, pero el recibimiento cada vez que entraba al estadio, llegar a la final y los papeles, la hinchada, las serpentinas en el aire... fue increíble, jamás en un torneo en el mundo se vivió ese ambiente además de jugar ante mi gente y el compartir esos días con mi familia y amigos fue de lo mejor del año".

Finalmente el salteño dijo: "Hoy parto de Salta con mucha nostalgia, amo mi tierra, mis costumbres pero también se que es mi trabajo, soy un profesional y además en cada rincón del mundo que me toca estar cuando el presentador dice <desde Salta la linda el embajador> Me recuerda mis afectos y el porque también vale la pena cada esfuerzo y ausencia y se hace más llevadero todo".

"Este año el objetivo es seguir en lo más alto se viene anuncios muy importantes a nivel marcas y sponsors, deportivamente apuntamos a lo más alto y por ello es que con todo el equipo nos hemos fijado metas, la principal como siempre es no rendirnos nunca y sabemos que con ello los números ranking y triunfos llegaran indefectiblemente".

Ya en Buenos Aires. en la academia PPT y a a espera de anuncios importantes entre los cuales estaría confirmar el calendario del Circuito que arrancaría en el mes de Marzo con un Máster en River Plate y la sorpresa sería el anuncio de que a continuación se jugaría un Open en Salta reafirmando por 3ra vez consecutiva a nuestra provincia como parte activa del circuito internacional A1 Padel.