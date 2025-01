La cantante Carrie Underwood actuará en la inauguración presidencial de Donald Trump

La intérprete de música country cantará interpretará “America the Beautiful”, acompañada por el Armed Forces Chorus y el coro de la Academia Naval de Estados Unidos.

La cantante de música country Carrie Underwood, reconocida por su victoria en “American Idol” en 2005, se presentará en la ceremonia de investidura del presidente electo Donald Trump y el vicepresidente electo JD Vance el próximo 20 de enero. Según informó Axios, esta participación marca un cambio significativo en comparación con la recepción que tuvo Trump en su inauguración del 2017, donde enfrentó grandes dificultades para conseguir artistas de renombre que se unieran al evento.

Bajo la confirmación del equipo de transición de Trump, Variety explicó que Underwood interpretará “America the Beautiful”, acompañada por el Armed Forces Chorus y el coro de la Academia Naval de Estados Unidos (United States Naval Academy Glee Club). Este acto está programado para después del juramento de Vance como vicepresidente y antes del juramento presidencial de Trump. Un portavoz del Comité Inaugural Trump-Vance también reveló a Fox News Digital que la intérprete liderará esta importante sección de la ceremonia, describiéndola como un momento destacado del evento.

El programa oficial del día, compartido por Rolling Stone, señala que además de Underwood, el tenor Christopher Macchio tendrá una intervención musical, mientras otros artistas y coros ofrecerán presentaciones para conmemorar el día. Según esta misma fuente, el programa fue difundido inicialmente en redes sociales, pero todavía no ha recibido una confirmación oficial completa del comité inaugural.

Reacciones divididas ante la participación de Carrie Underwood

La noticia de la participación de Underwood en la ceremonia de Trump ha provocado una avalancha de opiniones en redes sociales. Mientras algunos usuarios conservadores han celebrado la aparición de una figura de alto perfil en este evento, otros simpatizantes del Partido Demócrata han expresado críticas hacia la cantante.

Sin embargo, la cantante ha sostenido en múltiples ocasiones su postura apolítica. “Intento mantenerme alejada de la política en la medida de lo posible, es algo loco y no hay ganadores”, declaró en una entrevista del 2019 con The Guardian, citada por Variety. Además, Rolling Stone recordó comentarios de Underwood en 2016, donde dijo: “No quiero que la gente vote por alguien porque yo se lo diga; quiero que investiguen, descubran lo que les importa y tomen sus propias decisiones”.

En el pasado, Underwood también ha generado controversias menores en redes sociales, como cuando durante la pandemia su cuenta dio “me gusta” a un tuit que criticaba las políticas de uso obligatorio de mascarillas en las escuelas. Sin embargo, como destacó Axios, la cantante generalmente evita tomar posiciones públicas sobre temas políticos o sociales.

La primera investidura previa de Trump

Diversos medios coinciden en subrayar que la participación de Carrie Underwood, una estrella de alto perfil, contrasta con su primera investidura de 2017. Durante aquella ocasión, figuras como Jackie Evancho, conocida por su participación en “America’s Got Talent”, y el coro Tabernacle Choir at Temple Square fueron los protagonistas musicales principales, junto con una serie de actos relativamente menos sonados como la banda 3 Doors Down, el cantante Toby Keith y Lee Greenwood.

Así será el Día de la Inauguración

El juramento presidencial del 2024 coincidirá, además, con un día significativo: el feriado nacional de Estados Unidos en honor a Martin Luther King Jr. El acto incluirá también presentaciones de agrupaciones musicales de tradición militar, algo frecuente en ceremonias de este tipo. Rolling Stone especificó que el juez del Tribunal Supremo Brett Kavanaugh administrará el juramento a JD Vance como vicepresidente, seguido de la interpretación de Underwood.

Se espera que la ceremonia sea un evento que atraiga cobertura extensa tanto nacional como internacional. Aunque el equipo de representantes de Underwood, manejado por CAA, no respondió a solicitudes de comentarios realizadas por medios como Axios y Fox News Digital, la relevancia de su participación no ha pasado desapercibida.