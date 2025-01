Estas son las dos estafas por WhatsApp más peligrosas de 2025: te roban la cuenta y vacían tu homebanking

WhatsApp es, sin dudas, una herramienta esencial para conectar a millones de personas en todo el mundo. Las personas la usan en el trabajo, para hablar con familiares e incluso para compartir contenido, como videos, stickers, fotos y más.



Sin embargo, su popularidad y gran adopción convirtieron a la plataforma en un blanco atractivo para los ciberdelincuentes, quienes constantemente desarrollan nuevas tácticas para engañar y estafar a usuarios desprevenidos.

A días de comenzado el 2025, dos estafas ya son tendencia en la plataforma por su peligrosidad y eficacia: el fraude de la oferta laboral y el engaño del falso soporte técnico de WhatsApp.

El engaño del falso soporte técnico de WhatsApp

Este engaño es uno de los más peligrosos y efectivos. Se basa en la manipulación psicológica y la ingeniería social, donde los delincuentes suplantan la identidad del equipo de soporte técnico de WhatsApp para robar información de los usuarios, sus cuentas y acceder a sus homebanking.

La estafa comienza con un mensaje que parece legítimo, enviado desde un número desconocido que a menudo tiene un prefijo internacional y una foto de perfil igual al logo de WhatsApp. Los estafadores se presentan como representantes del soporte técnico de WhatsApp, y le dicen a la eventual víctima que hay un problema con su perfil.

Un mensaje típico podría ser: “Hola, hemos detectado que tu cuenta está siendo abierta en otro dispositivo. ¿Puedes confirmar que eres tú?”. Otra versión es: “Hola. Un cordial saludo desde soporte técnico de WhatsApp. Estimado usuario, le informamos que alguien recientemente se ha registrado en WhatsApp con su número”.

Este tipo de comunicación genera una sensación de urgencia y preocupación en las víctimas, quienes pueden sentirse obligadas a actuar rápidamente sin cuestionar la autenticidad del mensaje.

Cuando las víctimas responden al mensaje, suelen ser guiadas para confirmar su identidad con un simple “sí” o “no”, lo cual puede parecer inofensivo, pero es una trampa diseñada para obtener información valiosa: inmediatamente, los delincuentes saben que el titular está del otro lado.

En ese momento se pone en marcha la segunda etapa, que puede darse de dos maneras diferentes:

Mediante el envío de un link de descarga: piden al usuario que instale una app y les pase el código de activación. Con ese número, los ciberdelincuentes pueden tomar control del celular de la víctima, capturar sus contraseñas y acceder a su homebanking para vaciar sus cuentas a través de transferencias.

A través del código de validación de WhatsApp: los delincuentes intentan configurar el número de teléfono de la víctima desde sus dispositivos. La plataforma inicia el mecanismo de protección y le envía el titular un código numérico de seis cifras. Con diferentes excusas, los atacantes logran que el usuario les envíe ese número y así pueden robar la cuenta de WhatsApp.

A veces, los estafadores realizan llamadas telefónicas en otra variante de esta estafa. Así, le comunican a usuario que su WhatsApp fue abierto en otro dispositivo y le solicitan que le compartan un código de validación que les van a enviar al celular. Con la excusa de la urgencia, la víctima consulta las notificaciones en su smartphone, ve el número y se lo comparte al delincuente. En ese momento, la comunicación se corta: su WhatsApp fue robado en ese instante.

El fraude de la oferta laboral

La otra técnica que es tendencia en 2025, tanto en WhatsApp como en Telegram, se basa en la promesa de empleos atractivos que, en realidad, son solo un señuelo para robar información personal o dinero a las víctimas.

Los estafadores envían mensajes a través de WhatsApp que aparentan ser ofertas de trabajo legítimas. Estos mensajes suelen incluir nombres de empresas reconocidas o agencias de empleo, creando una ilusión de credibilidad. Por ejemplo, pueden afirmar que están reclutando para compañías populares como Amazon, Mercado Libre, TikTok o YouTube, desde donde ofrecen trabajos remotos con horarios flexibles y altos ingresos por tareas simples, como ver videos, darle likes a publicaciones o escribir simples reseñas de comercios.

Una vez que la víctima muestra interés, los estafadores suelen solicitar información personal. En muchos casos, se les pide realizar un pequeño pago “por gastos de gestión” o para recibir un “kit de inicio” para el trabajo. Este es el punto crítico donde se consuma la estafa: tras enviar el dinero, los estafadores desaparecen y la víctima no solo pierde esa cantidad, sino que también puede ver comprometida su información personal.

Para protegerse contra estas estafas, es fundamental estar alerta y seguir algunas recomendaciones clave:

- Desconfía de ofertas no solicitadas: si recibís una propuesta laboral inesperada por WhatsApp, es importante ser escéptico. Las empresas legítimas no suelen contactar a candidatos potenciales sin una solicitud previa.

- Presta atención al lenguaje: Muchas veces, los mensajes contienen errores gramaticales o un lenguaje poco profesional que delata su falta de autenticidad.

- Los mensajes del soporte oficial de WhatsApp, además de contar con el tilde verde de verificación, no permiten responderle, por lo que si está habilitada esa opción, se trata de una estafa.