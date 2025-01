El ENTE iniciará denuncias administrativas contra TRANSNOA

El presidente del Ente, Carlos Saravia, afirmó que presentarán dos denuncias administrativas por interrupciones en el servicio de energía originadas en fallas del servicio de TRANSNOA. "Esto habla de una pérdida en la calidad de vida de los usuarios" remarcó el funcionario. Las acciones tomarán curso esta semana.

Saravia indicó que, entre diciembre y lo que va de enero, se registraron 51 cortes o interrupciones de servicio de energía eléctrica en diferentes localidades del departamento Anta. Estas situaciones tienen por origen problemas en un transformador de potencia que está a cargo de TRANSNOA. Similar situación se registró en localidades de los departamentos Orán y Tartagal.

"Lamentablemente esta empresa no tiene controles, no la inspeccionan, no invierte, no tiene cuadrillas, no tiene grúas, no tiene logística de operatividad y mantenimiento para atender cada una de las situaciones que se presentan" remarcó Saravia. Además, reiteró que el control hacia la transportista corresponde al ENRE.

"Necesitamos que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad trabaje más" subrayó el presidente del Ente a tiempo que hizo un llamado a las autoridades provinciales y nacionales comprometerse y desarrollar acciones mancomunadas para visibilizar esta problemática y gestionar soluciones integrales para todos los salteños.

"Si TRANSNOA sigue así, en un tiempo como el verano en el que hay mayor demanda de energía, con más consumo por el calor que hace, evidentemente va a haber fallas. Muchas de ellas tienen que ver con esta empresa" advirtió.

