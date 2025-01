Amor confirmado: el dulce posteo de Mauro Icardi con la China Suárez

En un sorpresivo y romántico posteo en Instagram, Mauro Icardi blanqueó su relación con la China Suárez. El futbolista y la actriz compartieron varias fotos juntos al aire libre, causando un gran furor entre sus seguidores.

Entre las palabras del jugador de Galatasaray en su posteo, destacan las siguientes: "Dicen que las mejores historias comienzan cuando menos las esperas.. quién sabe.. son cosas del destino.. ese destino que siempre encuentra la forma de juntar a dos personas sin importar cuanto tiempo pasa o cuantos caminos hay que recorrer". Finaliza diciendo: "hoy, no necesito más señales.. sé que con vos, estoy donde debo estar". La ex Casi Ángeles no tardó en responder: "Voy a morir de amor".

Recordemos que hace pocos días, también compartieron fotos de la China Suárez con las hija mayor de Wanda Nara, con la frase: "el amor siempre vence al odio".