Yanina Latorre encendió las redes sociales: Feroz interna entre Mauro, la China y Wanda

Wanda Nara volvió a ver a sus hijas este lunes, después de 17 días separadas. Esto pasó luego de que la mediática denunciara a Mauro Icardi por no dejarle tener contacto con las niñas. Durante ese tiempo, las pequeñas estuvieron al cuidado de la China Suárez, pero según contaron, no sabían quién era realmente la actriz.

Yanina Latorre, panelista de LAM, reveló que las niñas se enteraron de todo de una manera inesperada. “Ellas no sabían que la China era la China. La llamaban ‘Euge, la amiga de papá que tiene dos hijos: Amancio y Magnolia’. El problema se armó cuando vieron TikTok con sus amigas y se enteraron que Euge era la famosa China Suárez”, explicó.

Según Yanina, las niñas también declararon ante la Justicia por lo que vivieron en “la casa de los sueños” de Wanda. “Salieron muy angustiadas porque estuvieron al cuidado de Claudia, la niñera que Wanda no quería. Las declaraciones son tremendas, me hicieron llorar”, contó la panelista.

Además, Latorre dio detalles sobre lo que habría hecho la China Suárez mientras cuidaba a las niñas. “Se hacía test de embarazo y los dejaba para que las nenas se los contaran a Wanda. También les preguntaba cosas sobre su mamá, como qué hacía o qué comía, y criticaba a Wanda cuando Mauro no estaba”, aseguró.

La panelista también apuntó contra Mauro y la actriz por no pensar en los niños. “Él está enojado y despechado por Wanda, pero la China, ¿piensa? Cómo le gusta la guita. No entiendo por qué esta gente no piensa en los hijos. De la nada se van a vivir juntos con los chicos. ¿No piensan en ellos?”, reflexionó en sus redes.

Ahora, las niñas pasarán las fiestas y las vacaciones con Mauro y la China en la casa de Nordelta. Sin embargo, todo el escándalo las afectó mucho, especialmente al enterarse de la relación entre su papá y la actriz por TikTok.