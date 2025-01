Preocupación en Salta y en Jujuy por los bajos números en el arranque del verano

La incertidumbre sobre el comportamiento de la actividad turística en el norte del país con la que se cerró el 2024 dejó de ser tal porque los primeros datos indican que el arranque de la temporada veraniega 2025 no es el que se esperaba. Desde la Cámara de Turismo de Salta se estima que hay un 30% menos de turistas nacionales, mientras que en Humahuaca admiten que bajó la cifra de visitantes. El gobernador Gustavo Sáenz convocó a referentes de la actividad privada hotelera y de la gastronomía para analizar el nuevo escenario, caracterizado porque el tipo de cambio favorece para que los argentinos elijan a Brasil como el destino de descanso.

Gustavo Di Mecola, prosecretario de la Cámara de Turismo de Salta, aseguró que hay un 30% menos de visitantes nacionales y un 20% menos de extranjeros en la provincia, en el arranque de la temporada 2025, y que eso responde a la crisis económica y a la elección de los turistas argentinos de elegir destinos internacionales más económicos, como Brasil y Chile. "Estamos viviendo una situación dura, no lo vamos a negar. Este verano, la mayoría de los argentinos eligió viajar al exterior. Aunque Salta y el NOA no son caros en comparación con otras regiones de Argentina, competir con destinos como Brasil o el Caribe es difícil por la diferencia de costos", sostuvo, durante una entrevista en FM Profesional.

Para el también dueño de la empresa Uma Travelm, "es crucial fortalecer la conectividad porque necesitamos vuelos directos desde Curitiba, Santa Cruz y otros destinos internacionales. Y también sería ideal sumar conexiones a Europa o Punta Cana para facilitar tanto el turismo receptivo como al emisivo", agregó. El empresario hizo hincapié en que Salta está un paso más adelante en el NOA, en relación a otras provincias, en materia de servicios para la actividad turística pero que no puede explotar en su totalidad por el déficit en conectividad.

Desde la vecina provincia de Jujuy, Karina Paniagua, intendenta de Humahuaca, uno de los destinos más elegidos en los veranos por los jóvenes, reconoció que hubo una reducción de los visitantes. "Entendemos que ha bajado la visita de turismo a Humahuaca, por eso apelamos al turismo interno y realizamos acuerdos con prestadores de servicios, como gastronómicos y hoteleros, para regular las tarifas", sostuvo la funcionaria, quien admitió que todavía no tiene una cifra exacta la merca. "La situación está difícil", reconoció.

Paniagua puso el acento en que su administración atraviesa por "un importante déficit económico", con recursos que apenas alcanzan para cubrir los sueldos a los empleados municipales. "A pesar de estas limitaciones se están implementando ordenanzas estacionales para regular impuestos y volcar las recaudaciones en obras esenciales", señaló.

"Los primeros números no son los que esperábamos", sostuvo al medio Ámbito un colaborador cercano de uno de los empresarios que participó del encuentro con Sáenz. En el cónclave, cada sector pudo opinar, realizar sus planteos y coincidieron en que el tipo de cambio, de "dólar pisado por el Gobierno", es el principal motivo de la migración de argentinos a las costas de Brasil. "Todo indica que la situación del billete de Estados Unidos no se modificará, por lo que el escenario tenderá a complicarse. No sería una buena temporada, por lo que con no perder nos conformamos", cerró este hotelero.