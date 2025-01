Rally Dakar 2025: ¿Cómo les fue a Luciano y Kevin Benavides en el arranque?

Se puso en marcha el Rally Dakar 2025 que por sexto año consecutivo se disputa en Arabia Saudita. El arranque fue con un prólogo de 29 kilómetros cronometrados en Bisha, donde se ubica el campamento para las primeras cinco etapas. Los pilotos argentinos lograron diversos resultados.

En un recorrido rápido, arenoso y con piedras, en motos, se impuso el australiano Daniel Sander (KTM), con un crono de 16m51s. Detrás se ubicaron el botsuano Ross Branch (Hero), a 12/1000 y el podio parcial lo completó el estadounidense Ricky Brabec (Honda), a 18/1000.

Los hermanos Luciano y Kevin Benavides se ubicaron 7º y 24º con sus KTM, también del equipo oficial. “El prólogo era bastante rápido y técnico por sectores, así que traté de hacer lo mejor posible. Me sentí bien”, contó Kevin, quien agregó que “fue un tramo entretenido y divertido”.

Pese a estar en el top diez, su hermano mostró su fastidio por no tener un mejor resultado. “No fue bien. No sé dónde perdí tanto tiempo o dónde he fallado. Los pilotos de adelante me sacaron mucho tiempo”, reconoció el otro salteño.

En tanto que el neuquino Santiago Rostan (KTM) fue 68º en el comienzo de su segundo Rally Dakar. “Alivianamos un poco de presión. Mañana arranca la carrera de verdad. Nos sacamos la presión de todo el trabajo del año. Estoy un poco emocionado porque hay muchas cosas que deja uno de lado para estar acá”, dijo emocionado el patagónico, que en su debut en 2024 terminó 38º y este año busca culminar en el top 25.

En autos se impuso el sudafricano Henk Lategan (Toyota), con un registro de 15m28s. Fue un parcial cerrado ya que a solo 1/1000 quedó el sueco Mattias Ekström en el debut de Ford y a 20/1000 el qatarí Nasser Al Attiyah, con el Dacia, otra marca que se estrena.

El único argentino en esta divisional es Juan Cruz Yacopini, también con una Toyota Hilux atendida por el equipo Overdrive. Terminó 32º. “Va a haber mucha piedra, así que los brazos de abajo también van a poder sufrir mucho, así que creo que va a tener es la clave del Dakar. La primera semana y se va a definir todo”, contó el mendocino que fue séptimo en 2023.

Mañana comenzará la verdad de la carrera con la primera etapa que también se desarrollará en Bisha. Serán 412 kilómetros cronometrados en los que se espera arena y sectores con muchas piedras por lo que será vital evitarlas para no sufrir un golpe o pinchazo.

Fuente Infobae