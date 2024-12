Destacada participación salteña en Juegos Latinoamericanos de Atletas Trasplantados

En un encuentro encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco, el Ministerio de Salud Pública hizo entrega de diplomas de reconocimiento a los deportistas salteños que participaron en los decimocuartos Juegos Argentinos y los décimos Juegos Latinoamericanos para Deportistas Trasplantados, que se desarrollaron en la ciudad de San Juan, donde obtuvieron importantes premios.

En el acto participaron, en representación del Ministerio de Salud Pública, el secretario de Servicios de Salud, Martín Monerris; la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia; y el director del CUCAI Salta, Luis María Canelada.

Política pública

“Para el Gobierno de la Provincia es muy importante acompañar a las personas trasplantadas en todo lo que sea necesario, es una política de estado”, afirmó el vicegobernador Marocco, agregando que “es muy gratificante ver el espíritu de superación de estas personas, que han tenido que sobreponerse a un tropiezo importante, porque no es fácil, ni para la familia del donante, ni para quien recibe un órgano”.

Marocco también dijo que “es muy gratificante ver a este grupo de ganadores, no sólo en lo deportivo, porque son ganadores en la vida”, y comentó que, entre otras políticas públicas, “en el Polo Deportivo que está proyectado en el predio del Legado Güemes, habrá un lugar destinado a la práctica deportiva de las personas trasplantadas”.

“Es política del gobernador Gustavo Sáenz brindar el acompañamiento del estado a todos los trasplantados, para que no les falten medicamentos, accedan a una vivienda digna y empleo, puedan viajar gratis en los servicios de transporte público y desarrollar actividades deportivas y recreativas”, manifestó el Vicegobernador.

Sin donante no hay trasplante

El director del CUCAI Salta, Luis María Canelada, destacó la gran importancia que tiene la donación de órganos y tejidos, para salvar vidas o mejorar la calidad de vida de muchas personas cuya situación de salud requiere un trasplante.

“Si no hay donante, no hay trasplante”, enfatizó Canelada, y agregó que “por cada donante de órganos se pueden salvar hasta ocho vidas y mejorar la calidad de vida de muchas más, con tejidos, válvulas, piel, por lo que apelamos a la comunidad salteña para que haya muchos donantes, porque uno nunca sabe cuándo puede necesitar un trasplante”.

También dijo que “ante un donante salteño, siempre la prioridad para recibir un órgano es de un paciente salteño que esté en la lista de espera y sea compatible con el donante”.

El médico consideró que “lo ideal sería que no haya necesidad de trasplantes, que se pudiera prevenir las enfermedades, porque el trasplante es la etapa final de una terapéutica”.

Canelada comentó que “en este momento hay 104 pacientes salteños trasplantados, y el Gobierno de la Provincia está trabajando para que esas personas tengan lo que necesitan para una mejor calidad de vida: empleo y vivienda digna, medios de transporte, espacios aptos para la práctica deportiva, entre otros beneficios”.

Seguir cumpliendo sueños

En representación de los atletas, Vilma Elizabeth Achuma agradeció al Gobierno de la Provincia. “Estamos muy agradecidos por habernos recibido, brindarnos su tiempo y escucharnos, para nosotros es muy importante el acompañamiento del CUCAI, del Ministerio de Salud Pública, y que la Provincia nos apoye”, manifestó.

Sobre la participación en la competencia deportiva, destacó que “todo el grupo de Salta obtuvo medallas y fue muy emocionante representar a la Provincia y compartir con personas trasplantadas de todo el país y de Latinoamérica”.

“Hace 14 años recibí un riñón que me donó mi hermana, gracias al trasplante puedo seguir viviendo, haciendo deportes, cumpliendo sueños; el deporte me da calidad de vida, me siento mejor física, mental uy emocionalmente”, dijo la atleta, y agradeció “a todas las familias que, pese al dolor de una pérdida irreparable, dicen sí a la donación de órganos”.

También comentó a las autoridades que en agosto de 2025 se realizarán en Alemania los Juegos Mundiales de Trasplantados, actividad competitiva multideportiva, organizada cada dos años por la Federación Mundial de Trasplantes con patrocinio del Comité Olímpico Internacional, con el objetivo de concientizar a la sociedad mundial sobre la importancia de la donación de órganos.



Destacada actuación

Las competencias deportivas se llevaron a cabo del 28 de noviembre al 1 de diciembre en la ciudad de San Juan. El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI Salta), acompañó a los deportistas salteños con la provisión de pantalones deportivos, remeras, gorras y una bandera identificatoria.

Representaron a Salta, siete atletas, quienes obtuvieron premios en las distintas disciplinas en las que participaron:

Jorge Luis Clavel, trasplantado renal. Medalla de oro en atletismo de pista 1500 m, 800 m y bádminton dobles. Medalla de plata en pedestrismo 5 K y básquet 3 Vs. 3.

María Fabiana Farjat, trasplantada renal y pancreática. Medalla de oro en golf femenino 9 hoyos.

Vilma Elizabeth Achuma, trasplantada renal. Medalla de oro en lanzamiento de bala, jabalina, disco y pelota.

Rubén Carrillo, trasplantado de médula ósea. Medalla de oro en atletismo de pista 200 m y natación estilo libre. Medalla de plata en marcha 3 K. Medalla de bronce en natación estilo espalda.

Noemí Cruz, trasplantada renal. Medalla de oro en marcha atlética 3 K.

María Landivisnay, trasplantada renal. Participó en vóley y newcom, disciplinas no competitivas.

Miguel Carrizo, trasplantado hepático. Tuvo destacada participación en lanzamiento de disco y jabalina.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación