El primer descacharrado de 2025 se realizará en Villa Asunción

La Municipalidad de Salta continúa realizando operativos de descacharrado en los barrios de la ciudad para prevenir la proliferación del mosquito vector del Dengue.

Es por eso que el primer descacharrado del 2025 ya tiene fecha y lugar. Se realizará el viernes 3 de enero a partir de las 9 en Villa Asunción.

Se busca retirar elementos en desuso que favorezcan la conformación de reservorios y criaderos de mosquitos.

En cada operativo, se ponen a disposición camiones del Ejército Argentino y trabajan operarios de la Municipalidad y personal del área de Vectores de Nación, quienes son los únicos autorizados a ingresar a los domicilios, en caso que sea necesario.

La recolección se realizará por las siguientes calles:

Carlos Gardel.

Av. Las Costas.

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

C. 125

C. 126

Nuestra Señora de Urkupiña.

Mendoza.

Nuestra Señora de Itatí.

C. De Chasteran Maria.

Nuestra Señora del Carmen.

Nuestra Señora de Fátima.

Virgen de Lucia.

Virgen de Huachana.

Santa Lucía.

Nuestra Señora de San Nicolas.

Nuestra Sra de Lourdes.

Nuestra Sra de la Medalla Milagrosa.

Nuestra Señora de la Paz.

Teniente Vicente Gonzalez (la del puente).

Maria Inmaculada Concepción.