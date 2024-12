Familiares y veteranos de guerra se reúnen para expresar su repudio ante la agresión de un policía un excombatiente

Debido al video que se viralizó el día de ayer en el que un policía agredió verbalmente a un excombatiente de Malvinas, familiares y veteranos de guerra se reúnen para expresar el malestar y pedir acciones al Ministerio de Seguridad para que ningún efectivo policial maltrate e insulte a un héroe de la Patria en la Asociación de Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Juan Ganuco, de la comisión Provincial de Veteranos de Malvinas, dialogó con TodoSaltaNoticias sobre este hecho repudiable y comentó que luego de conversar con su compañero ante este destrato y maltrato al veterano de Guerra, dijo que

"Tienen que tomar cartas en el asunto tanto el Jefe de la Policía como el Ministro de Seguridad porque entendemos que a 42 años dirigirse así diciendo que las Malvinas se perdieron por gente como él, tengo que decirle que estudie Historia, esto nos duele mucho a nosotros por los 649 héroes que quedaron en la fría del Atlántico Sur, de los cuales 34 fueron salteños".

Mencionó que van a reunirse con el Jefe de la Policía y el Ministro de Seguridad a a las 13 horas para hablar sobre este hecho ya que piensan tomar cartas en el asunto. El Ministro de Seguridad los recibirá el día lunes.

Debido a la rápida viralización del video, desde las diversas asociaciones de veteranos de las provincias están llamando preguntando qué sucedió. Juan mencionó que por este motivo están preparando un documento en el que van a explicar lo sucedido y lo enviarán al resto del país para realizar un repudio general.

Los Veteranos solicitarán que se realice un pedido de disculpas públicas por lo sucedido y que como sanción tomen clases sobre Malvinas para informarse.

Testimonio de Omar Ibarra, Veterano de Malvinas

Omar Ibarra, Veterano damnificado, dialogó también con nuestro medio y dijo que cuando se presentó en Tarjeta Naranja habían dos mujeres que en lugar de atender estaban riéndose, por lo que cuando llegó a la puerta principal eran justo las 16:30 horas, fue entonces cuando el personal de seguridad le cerró la puerta en la cara, le pidió que lo deje entrar pero no lo dejaban fue entonces cuando "le dije que tenía todo el derecho a que me den el libro de quejas, pero que me dijo que no me lo iba a dar porque ya estaba cerrado, le volví a repetir que me lo de".

Luego del altercado, Omar le pidió al de seguridad que le de su nombre ante la negativa decidió decirle que era un Veterano de Guerra y el de seguridad le dijo "con razón ustedes perdieron en Malvinas", se volvió para decirle que "vos sos un irrespetuoso y ahí le cerró la puerta en la cara y fue entonces cuando decidió decirle que ya va a averiguar como se llama.

Omar nos dijo que lo que más le dolió de esta situación es que no tuvo respeto por los 649 caídos, "ese es mi dolor más fuerte porque no entiende realmente lo que vivimos".

Por último dijo que "me dolió mucho porque lo sufrí y que me vengan a decir algo así, me parece que esa persona tiene que pedir unas disculpas a nosotros y a los familiares de los caídos".