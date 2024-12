Chile reconoció que uno de sus helicópteros militares violó la soberanía argentina al invadir el espacio aéreo

El canciller chileno, Alberto Van Klaveren, confirmó este lunes que un helicóptero militar de su país ingresó por error al espacio aéreo de Argentina sin autorización, como denunció el gobierno argentino.



“Hace una hora el encargado de negocios de nuestra embajada en Buenos Aires se reunió con sus contrapartes de la Dirección de América del Sur, de la Cancillería Argentina, y entregó la nota de respuesta. Básicamente, lo que dice es que efectivamente se cometió un error”, indicó.

El hecho ocurrió el viernes en el paso internacional Rodolfo Roballos, en el límite fronterizo de la provincia de Santa Cruz con Chile.

La aclaración del canciller chileno se conoció después de una reunión mantenida con el presidente Gabriel Boric y el embajador de Chile en Argentina, José Viera Gallo, en el Palacio de La Moneda, en Santiago.

“Efectivamente, hubo un sobrevuelo sobre espacio aéreo argentino no autorizado. Fue un sobrevuelo extremadamente breve, según se nos informó de parte del Ejército y del Ministerio de Defensa, y efectivamente este error se produjo”, sostuvo Van Klaveren.

“Estos episodios a veces se producen”

“Nuestra frontera con Argentina es una de las más extensas del mundo. Estamos hablando de prácticamente 5000 kilómetros de frontera y estos episodios a veces se producen, y así como se produjo este error, también por la parte Argentina se produjo un error cuando efectivamente se construyeron unos paneles en territorio chileno”, indicó el canciller chileno.

Van Klaveren se refirió así a un conflicto diplomático que estalló en junio después que soldados argentinos colocaron paneles solares en territorio chileno como parte de la ampliación de una base naval ubicada en Tierra del Fuego. Los paneles finalmente fueron retirados.

“Lo importante es reconocer estos errores y evitar que se produzcan en el futuro, y para eso existe con Argentina desde hace ya muchos años un protocolo de medidas de confianza mutua que obviamente es aplicable a situaciones como esta”, afirmó el funcionario de Boric.

Los últimos conflictos bilaterales entre la Argentina y Chile

Las relaciones bilaterales sufrieron un fuerte encontronazo en los últimos días, a raíz de unas polémicas declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo. En declaraciones radiales, afirmó: “Chile es el país de Latinoamérica que más gente sacó de la pobreza desde los años 80 hasta el 2010. Y descuidó la batalla cultural, esa que hoy da fuertemente (el escritor libertario chileno) Axel Kaiser. La descuidó durante mucho tiempo y hoy los gobierna prácticamente un comunista que los está por hundir”, afirmó.

Inmediatamente, el gobierno de Chile entregó una carta de protesta al embajador de la Argentina en Santiago, Jorge Faurie, por las “inapropiadas e inexactas declaraciones” de Caputo, sobre el presidente de ese país, Gabriel Boric. El ministro no se retractó. La crisis quedó zanjada después que el presidente chileno le bajó el tono a la polémica, aunque con fuerte cuestionamiento a Javier Milei: “Hay que tener un poquito más de humildad porque nosotros, los Presidentes, pasamos, pero las instituciones y los pueblos quedan. Yo no me voy a referir con adjetivos ni insultos hacia el Presidente de Argentina, como él está acostumbrado a hacerlo. Yo prefiero hablar en positivo”, afirmó.

El canciller chileno dijo que durante su encuentro con Boric se habló sobre los vínculos bilaterales. “Obviamente, pasamos revista a las relaciones con Argentina. Como siempre subrayamos la importancia que tienen las relaciones con Argentina, analizamos los últimos episodios que se han producido a nivel bilateral y la verdad es que tenemos el mayor de los intereses en mantener la normalidad de esta relación, sin perjuicio obviamente de responder, como lo hemos dicho, algunas declaraciones que han surgido en el caso argentino”, señaló.

“El presidente nos ha pedido justamente seguir comprometidos con la normalidad en la relación con Argentina y superar estos episodios y estas diferencias que se han producido. Hay un contacto entre las respectivas Cancillerías a distintos niveles y existe la intención justamente de mantener un nivel bueno de relaciones bilaterales, más allá de diferencias ocasionales que se puedan producir. Los intereses de Chile en su relación con Argentina todos los conocemos y también por la parte argentina”, dijo, citado por el portal Emol.

Sin embargo, Van Klaveren dijo que “no ha habido contacto directo entre los presidentes. Tampoco está planificada alguna reunión a ese nivel, pero más allá de eso, como lo dijo Boric, aquí lo importante son que las instituciones quedan y obviamente los pueblos también y nuestra relación con la Argentina va más allá de ocasionales diferencias”.