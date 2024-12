La campaña viral que lanzó la Policía de Córdoba al ritmo del cuarteto: “Este tiene que ser el tema del verano”

La Policía de Córdoba volvió a ser noticia por su peculiar manera de concientizar a los turistas y residentes de cara al verano 2025. Después de sorprender la temporada anterior con una versión adaptada de “La Morocha” de Luck Ra, la banda de música de la fuerza decidió retomar la fórmula que les dio buenos resultados y reversionó “Tu Foto”, el tema de cuarteto de Valentino Merlo y Q’ Lokura. En pocas horas el video se volvió viral en las redes sociales.

Con un clip lleno de ritmo, carisma y mensajes claros, la publicación en TikTok acumuló más de 500 mil reproducciones y 36 mil “me gusta”. Además, fue replicado por numerosas cuentas en Instagram y X, generando comentarios que destacaron el ingenio de la propuesta y convirtieron a la campaña en tendencia. Los interpretes son todos efectivos policiales, pertenecientes a la división Multimedia y a la Banda de Música de la Policía de Córdoba. Si bien participan de este tipo de producciones, también prestan servicio corriente de patrullaje en calle.



No fue casualidad la elección de “Tu Foto”, ya que la canción original fue uno de los grandes hits nacionales del año, con más de 73 millones de reproducciones en YouTube y 57 millones en Spotify, consolidándose como un éxito que resonó en todo el país.

Adaptada a las recomendaciones para disfrutar un verano seguro, la letra abordó el tema de la seguridad vial. Con frases como: “La velocidad tiene que estar medida, sé prudente y no te excedas nunca de la misma. Hay gente que sobrepasa con línea amarilla y no sé por qué”, la canción no solo informó, sino que lo hizo de manera pegadiza, logrando que el mensaje quede grabado en la memoria de quienes la escuchan.



Otros fragmentos advirtieron sobre el cuidado de menores cerca de ríos o piletas y la importancia de evitar encender fuego en lugares no habilitados, considerando los recientes incendios en la provincia. Incluso se incluyeron consejos contra las estafas digitales y cómo cuidar a los niños en las redes sociales: “La gente comparte datos personales y no sé por qué. Y ante una emergencia, no dudes en llamar al 911″.

La canción se lanzó en el marco del Operativo Verano presentado por El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, junto al jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, en Villa Carlos Paz. La provincia contará con más de 2.200 efectivos de diversas fuerzas. El operativo tendrá como objetivo principal consolidar la seguridad de los principales destinos turísticos de Córdoba, abarcando los valles de Calamuchita, Punilla, Traslasierra, Sierras Chicas y Paravachasca, zonas serranas y otras regiones de afluencia turística.

Reacciones en redes sociales: “Esto tiene que ser el tema del verano”

El video generó una ola de comentarios en las redes sociales, donde los usuarios destacaron la creatividad de la campaña. Comentarios como: “Esto tiene que ser el tema del verano”, “Qué lindo canta el que me hizo la multa”, y “Aumenten el sueldo al de marketing” fueron los mensajes más destacados en la publicación. Otros bromearon sobre la situación: “Imaginate vivir en Suiza y perderte esto”.