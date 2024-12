Las hijas de Wanda Nara, ¿en la casa de la China Suárez?: las fotos que probarían el escándalo

El divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi continúa provocando escándalos, y en los últimos días del 2024 sumó una nueva protagonista. Si bien la China Suárez se muestra relajada en su casa de Pilar, un detalle en redes sociales delató que tendría un polémico rol en la separación del futbolista argentino y la conductora de Telefe.

Mientras Wanda Nara convive de viaje con L-Gante, las dos hijas que comparte con Mauro Icardi quedaron a cargo del padre por orden del juez, y permanecerán con él para Navidad. La modelo y empresaria compartió fotos de una videollamada que compartió con sus niñas, pero un detalle en el fondo de la imagen llamó poderosamente la atención.

La instagramer Juariu fue quien sonó la alarma tras notar un detalle en la historia de Instagram: "Wanda sube esta historia hace un ratito... Videollamada con las hijas. Y pienso, las nenas estarán en la nueva casa de Mauro quizá. Pues parece que no... Es muy fuerte pero si no ojo no me falla (cosa que no sucede) creo que, por mis investigaciones, es la casa de la China".

Las fotos publicadas en el Instagram de Wanda Nara muestran a sus dos hijas en un amplio patio, delante de una distintiva reja blanca. Al observar los recientes posteos de la China Suárez, quien está de vacaciones en su casa campestre de Pilar con su hijo Amancio, Juariu señaló: "¿No son acaso las mismas rejas blancas de la casa de la China?"

Juariu respaldó su información con diferentes imágenes de la casa de la ex "Casi Ángeles", que se encuentra en venta. "A ver si entiendo. ¿Mauro llevó a las hijas a la casa de la China Suárez y las nenas hicieron videollamada con Wanda desde la casa de la mismísima China? No lo puedo creer", cerró la influencer, atónita con su descubrimiento.

De ser cierto, Mauro Icardi estaría hundiendo el dedo en la herida de su infidelidad con la China Suárez, como lo hizo cuando le regaló a la actriz el reloj que Wanda Nara le compró por su aniversario de diez años. Por ahora, ninguna de las partes reaccionó a la teoría que enciende las redes sociales.