El mensaje de Javier Milei a Macri de cara a las elecciones de 2025: "Juntos en todo o separados"

El presidente Javier Milei repasó el primer año de su gestión y adelantó sus planes para 2025, que incluyen la posibilidad de un acercamiento a Mauricio Macri de cara a las elecciones legislativas. "Con el PRO vamos juntos en todos lados o si no iremos separados, no vamos a engañar al electorado", anticipó. Además, como es habitual, repartió insultos a quienes no concuerdan con su pensamiento.

"Claramente soy un outsider. Nunca estuvo en mis planes ser presidente hasta que me involucré en la campaña. Después, todo lo que pasó fue increíble. Lo tomo con mucho aplomo. Segundo punto, me lo tomo como un trabajo. Mucha gente se sorprende porque hago lo que prometí en la campaña. Mi job description decía: 'Tenés que bajar la inflación, que la economía se libere de tantas restricciones, reformas estructurales y terminar con la inseguridad'", señaló, en diálogo con Forbes.

En cuanto a la inflación, insistió con el dato metodológicamente erróneo de que la inflación anual iba a ser del 17.000%, y aseguró que "bajamos sustancialmente la tasa". "Al mismo tiempo, tenemos un crawling peg, con el 2% mensual más la inflación internacional, que hoy dice que en términos de la inflación mayorista venimos a un ritmo de una deflación del 1% mensual", enfatizó el mandatario.

"La baja está fuera de manual. La evolución ya es más importante que en la Convertibilidad, el programa económico más exitoso de la historia argentina. Este programa es mejor y mucho más consistente porque está construido desde el equilibrio fiscal. Además, lo logramos sin una hiperinflación previa, sin una expropiación tipo de Plan Bonex, no hicimos controles de precios, sin fijar el tipo de cambio y recomponiendo tarifas", sostuvo Milei sobre su plan para aplastar la inflación.