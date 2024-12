Sáenz entregó las primeras ambulancias adquiridas por el ahorro sanitario a extranjeros

El gobernador Gustavo Sáenz entregó hoy las primeras dos ambulancias de las adquiridas a partir del ahorro significativo de recursos que tuvo el sistema sanitario de Salta. Son de mediana complejidad y se destinarán a las localidades de Las Lajitas y Coronel Juan Solá, estación Morillo.

“Estamos reinvirtiendo en nuestro sistema sanitario para fortalecer la atención a los salteños”. Y agregó: “Con este ahorro y optimización de los recursos vamos a entregar, entre hoy y fin de año, 14 ambulancias distribuidas con un criterio federal en toda la provincia. Además están en proceso de licitación 20 ambulancias más. Todo sumará 34 ambulancias para ser distribuidas, y llegaremos a las 130 ambulancias en toda la provincia desde el inicio de la gestión”.

Además, a partir de la implementación de la ley que establece el cobro por la atención sanitaria a extranjeros, se produjo la descongestión del sistema de salud. “Así, esta medida no sólo permite optimizar y ahorrar recursos, sino que además busca y garantizar la atención médica de todos los salteños”, expresó Sáenz.

"Fuimos pioneros en implementar esta medida y acá están los resultados”, manifestó Sáenz añadiendo que con esta iniciativa “se redujo casi el 95% de la atención a extranjeros en nuestra la provincia, lo que posibilitó que haya camas, que haya insumos y que haya lugar para que se priorice la atención a los salteños. Esto también terminó con los famosos tour sanitarios de personas que venían a atenderse gratuitamente a la provincia”.

Con la incorporación de estas nuevas unidades, la gestión del gobernador Sáenz incrementó el parque automotor del sistema sanitario en 96 ambulancias que fueron distribuidas de manera federal por toda la provincia.

“Esta no fue una medida caprichosa, fue una medida tomada en un momento difícil, donde faltaban camas, los insumos no alcanzaban, el recurso humano no daba abasto y las cirugías programadas para los salteños eran derivadas en el tiempo por la cantidad de personas que venían y pedían cirugías programadas”, agregó en el mismo sentido.

En tanto se refirió a las ambulancias como “fundamentales para el sistema de salud, sobre todo en los parajes más lejanos, para poder trasladar a los pacientes a los hospitales de cabecera. Así que para nosotros es un orgullo poder decir hoy, casi terminando el año, que los recursos que hemos ahorrado y que hemos optimizado vuelven a la salud pública de nuestra provincia, en este caso con ambulancias. Vamos a seguir trabajando en ese sentido y esperamos que el Gobierno nacional pronto a esta medida pionera la implemente en todo el país”.

Finalmente aseguró “que ningún extranjero va a dejar de ser atendido en la puerta de un hospital por una cuestión humanitaria y más si es una cuestión grave, porque así debe ser y esperamos esa reciprocidad también en los países limítrofes”.

“Vamos a seguir implementando medidas que hagan al crecimiento de nuestra provincia y por sobre todas las cosas al beneficio y la calidad de vida de todos y cada uno de los que viven en este querido pueblo, en esta querida patria que es nuestra patria chica, Salta”, concluyó el Gobernador.



Las ambulancias

Las unidades, modelo Toyota Hilux 4x4, cuentan con tracción en las cuatro ruedas para asegurar el acceso a zonas rurales y están equipadas con tecnología de última generación para brindar atención de calidad durante el traslado de pacientes.

Están equipadas con: camilla, tabla de inmovilización para adultos y pediátrica, tubo de oxígeno, respirador, nebulizador, silla de transporte e insumos médicos esenciales.

El diputado de Las Lajitas, Enzo Alabi, agradeció emocionado al Gobernador por la entrega de la ambulancia destinada a mejorar el sistema de salud respondiendo a las necesidades del municipio. También resaltó las obras de refacción en la ruta 5, “usted cumplió y hoy podemos transitar felices. Usted es el mejor gobernador que nos tocó a los salteños y puso a Salta de pie, por eso lo vamos a seguir acompañando”.

Del acto también participaron el vicegobernador Antonio Marocco; el vicepresidente 1° del Senado, Mashur Lapad; el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada; de Salud, Federico Mangione; el interventor del municipio Rivadavia Banda Norte, Marcelo Córdova, funcionarios provinciales y municipales.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación