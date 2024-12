“Tenía miedo de que me maten”: golpearon y maniataron a un jubilado para robarle los ahorros de toda su vida

Un jubilado de 88 años fue asaltado en su casa por dos delincuentes, que lo maniataron y golpearon durante más de dos horas para robarle sus ahorros. Tras el brutal ataque, el hombre aseguró que tuvo miedo de que “lo maten”.



El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles en la localidad de Sarandí cuando los delincuentes sorprendieron al jubilado, identificado como Aslan Ismael, en su domicilio de la Avenida Manuel Belgrano al 2300. La víctima sufrió golpes en la cara y en el torso.

Según relató, el robo comenzó durante la madrugada, cuando los delincuentes se metieron en su casa y lo despertaron a los gritos. En ese marco, Ismael dijo: “Yo estaba durmiendo plácidamente y de repente siento que me agarran y me preguntan por el oro”. “Soy jubilado, oro no hay”, agregó.

Los ladrones lo ataron de pies y manos arriba de la cama con algunas sábanas y toallones. Como el hombre hacía fuerza, comenzaron a golpearlo con el mango de un cuchillo en la cara. “Quedate quieto porque te vamos a matar”, le dijeron.

Los delincuentes finalmente encontraron el lugar donde el herrero artístico tenía sus ahorros, unos 400.000 pesos y 7000 dólares, una escopeta y un televisor. “Hace muchos años que venía juntando esa plata”, se lamentó Aslan.

El hombre comentó que el asalto duró “más de dos horas y ocurrió a las 4 de la mañana”. “Tenía miedo de que me maten, esquive dos puñaladas que si me daban me mataban”, afirmó

Asimismo, se quebró en el medio de la entrevista y dijo que sospecha de un joven que había pasado días antes a preguntarle por un auto a la venta. “El hombre vino dos días antes a querer comprarme el auto con el cual escaparon”, mencionó.

“Un par de días antes vino uno a ver el coche, entró a sacarle fotos y después sacó foto de la casa. Y ya me lo esperaba, me quedó la pica, no le vi pinta de tipo de guita, tenía dientes tomados por el cigarrillo. Dijo que iba a venir con la señora a verlo o que iba a llamar”, relató. Ese joven habría sido uno de los que después estuvo en el robo.

Cómo fue el brutal ataque a un jubilado en Sarandí

Tras inmovilizar al hombre, maniataron a Ismael y comenzaron a revisar las distintas habitaciones de la casa. Allí, le robaron 7.000 dólares y 400.000 pesos. Además, se apoderaron de una escopeta que pertenecía a la víctima.

Al momento de escapar, los ladrones robaron el automóvil, un Alfa Romeo 146, y se dieron a la fuga. Unas horas más tarde, la víctima fue liberada por su sobrino, quien la encontró en estado de shock. Luego, el hombre fue trasladado al Hospital Fiorito, donde fue estabilizado.

El jubilado, que trabajó en Prefectura Nacional, contó que guardaba el dinero para hacer un viaje a su ciudad natal, en Santa Fe. “No estoy asustado, el susto es para los cobardes. Estoy enojado, se llevaron todo lo que tenía”, sentenció ante las cámaras de TN.

Por el momento, el caso está siendo investigado por la UFI Nro. 3 de Avellaneda-Lanús, que interviene en la búsqueda de los delincuentes.