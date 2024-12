"Pepe no se va": El firme apoyo de los puesteros del Mercado San Miguel

Durante estas últimas horas se viven momentos de mucha tensión en el interior del Mercado San Miguel ya que la Municipalidad de Salta decidió intervenir las instalaciones y nombrar a Emilio Gutiérrez como nueva autoridad administrativa.

Ante esta determinación, los puesteros decidieron hacer público su apoyo para José Pepe Muratore, insistiendo que la intervención tomó por sorpresa a todos.

Bajo el cantico que persiste desde el día de ayer: "Pepe no se va", los trabajadores no temen mostrar su apoyo absoluto con Muratore. Para ellos no hay persona que maneje mejor el espacio que el mismo Pepe, razón por la que se resisten y no están de acuerdo con la respuesta de la Municipalidad.

Cabe recordar que luego del incendio que acabó con una importante parte del espacio, algunas personas sostuvieron que las condiciones del Mercado eran lamentables, otros no se quedaron de brazos cruzados y ayudaron con la reconstrucción del lugar.

Si bien hay "bandos" muy diferentes en cuanto a lo que ocurre y ocurrió en el Mercado San Miguel, lo cierto es que mientras el conflicto continúa, los puesteros permanecerán en las veredas aún trabajando y, que de acuerdo a la Municipalidad, ninguno de ellos será corrido de su puesto cuando intervengan.