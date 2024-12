¿Es lo mismo? Salta ya vende en comercios Coca-Cola boliviana

La Coca-Cola, una de las bebidas más consumidas a nivel mundial, es conocida por su sabor característico y refrescante. En las últimas horas, varios compradores de Salta notaron una diferencia en el sabor de las botellas de 3 litros adquiridas en comercios locales, lo que ha generado gran duda entre los consumidores.

Según reclamaron los afectados, las botellas de Coca-Cola, aparentemente idénticas a las producidas en Argentina, provenían de Bolivia. La diferencia de precio, de casi 6 mil pesos menos por fardo, llamó la atención de los compradores, quienes, al probar el producto, notaron un sabor distinto al que están acostumbrados.

"Compramos un fardo en oferta, con casi 6 mil pesos de diferencia respecto al precio habitual. Al llegar a casa y enfriarlas, nos dimos cuenta de que el gusto era diferente", relató uno de los compradores al medio Con Criterio Salta.

Según comentaron al revisar las etiquetas de las botellas, confirmaron que el origen del producto era boliviano. "Es idéntica a la vista, pero no tiene el mismo gusto. Yo prefiero la que se produce acá. También me llama la atención que los vendedores no lo aclaren; deberían avisar", expresó otro de los consumidores.