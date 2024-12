Patota atacó a un joven de 24 años y lo dejó con una doble fractura de mandíbula y múltiples lesiones

Joaquín tiene tan solo 24 años, y durante la madruga del domingo habría sufrido graves lesiones tras ser víctima de una patota, quienes lo habrían golpeado con bloques. "Al llevar al hospital el joven no recordaba que había pasado", manifestó la Dra., quien lo atendió en una primera instancia.

El joven fue derribado al hospital San Bernardo por la gravedad de las lesiones, dónde le diagnosticaron traumatismo de cráneo y traumatismo facial, presentando una doble fractura de mandíbula lo que dificulta su normal y correcta alimentación, entre otras lesiones.

Hoy Joaquín se encuentra estable, sin embargo el dolor está presente en todo momento y aún continúa postrado en una cama hasta su recuperación. Familiares conocidos y amigos piden justicia por lo que pasó. Un hecho lamentable que podría haber terminado en tragedia.

Por si esto fuera poco, la familia de Joaquín vivió momentos angustiantes luego de que se hicieran presentes en la comisaría local para radicar la correspondiente denuncia, donde recibieron la negativa del personal, al solicitar el domicilio de los acusados, lo que sin dudas generó gran malestar, ya que es parte de su trabajo investigativo.

Es por eso que su familia no piensa bajar los brazos y pedir justicia por el horroroso momento que le tocó vivir a Joaquín en manos de inescrupulosos. Los agresores ya habrían sido identificados. Y lo peor del caso es la inacción de la fiscalía que interviene ya que todavía no habria podido acceder a las camaras de seguridad en la zona, ya que la familia del joven sería quien lleva adelante la investigación. Hasta el momento luego de varios días no habria ni demorados,ni informes oficiales. A pesar de todos los datos aportados por las personas que piden justicia por Joaquín.

Cabe destacar que los amigo y familiares del joven estarían organizando actividades para recaudar fondos para afrontar los gastos de operaciones y diversas practicas relacionadas a su salud.