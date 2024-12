En lo que va del año se registraron 398 casos de salmonelosis en Salta

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia.

Enfermedades transmitidas por alimentos (ETA)

A la fecha, en Salta se notificaron 398 casos de salmonelosis, de los cuales 382 tienen domicilio en la provincia y 16 en otros distritos.

En los primeros meses del año se observó un mayor número de casos, comprendidos en las primeras nueve semanas epidemiológicas, lo que representa el 88,9% de los casos. Luego, se presentaron infecciones aisladas.

Según el índice epidémico, que se entiende como la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente y los casos que se esperan o prevén para la misma fecha, actualmente Salta se encuentra con una incidencia baja de casos, lo que significa que hay menos positivos de los esperados. En la última semana se notificaron 3 positivos.

Los departamentos de la provincia que registran mayor cantidad de casos son Capital (307); Rosario de Lerma (23); Cerrillos (18); La Caldera (6); Cafayate (4); La Viña (4) y San Martín (4).

También, se notificaron casos en Los Andes (3); Orán (3); General Güemes (3); Chicoana (2); Anta (1); Cachi (1); Guachipas (1); Metán (1); y Santa Victoria (1).

Además, se registraron las siguientes ETA:

Síndrome Urémico Hemolítico: Hubo 1 caso en la última semana. Totalizan 3 en lo que va del año.

Botulismo del lactante: No se registraron casos en esta semana. En lo que va del 2024 se registró un caso.

Diarrea aguda: Se notificaron 1971 casos en la última semana. El acumulado es de 77.972 casos en el 2024.

Dengue

No se han confirmado nuevos positivos, manteniéndose el acumulado de dos casos de dengue en el departamento Capital. Actualmente hay 433 sospechosos en estudio y 91 que ya fueron descartados.

Virus respiratorios

En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:

Influenza: 447 casos – Acumulado en 2024: 27.857

Bronquiolitis en menores de 2 años: 152 casos – Acumulado: 10.223

Neumonía: 98 casos – Acumulado: 8466

COVID-19: 32 casos - Acumulado: 1678

Enfermedades inmunoprevenibles

No se han notificado casos de coqueluche en la última semana, con lo que el acumulado anual es de 41 casos.

Se registraron 2 casos de varicela. El acumulado en 2024 es de 340.

No se han confirmado nuevos casos de meningoencefalitis, acumulando 198 en lo que va del año.

Se notificó un caso de parotiditis, con lo que el acumulado anual es de 30 casos.

No hubo nuevos casos de sarampión. En lo que va del año se notificó un caso.

Se registró 1 caso de Enfermedad Febril Exantemática. El acumulado es de 82 positivos.

Hasta el momento no se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.

Se han notificado 18 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR): 16 en Capital y 2 en Orán. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 703 casos.

Se notificaron, además:

No hubo casos de araneismo. Acumulado: 31 casos

49 casos de alacranismo, todos en Capital. Acumulado: 509 casos

3 casos de ofidismo (picadura de víbora Yarará), uno en Rivadavia, uno en Orán y uno en Capital. Acumulado: 55 casos

No se registraron casos de brucelosis. Acumulado: 6 casos

No hubo casos de hidatidosis. Acumulado: 45 casos

Se registraron cuatro casos de leishmaniasis visceral canina, tres en San Martín y uno en General Güemes. Acumulado: 75 casos

No se notificaron casos de hantavirosis. Acumulado: 17 casos

No hubo casos de leptospirosis. Acumulado: 2 casos

Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)

No se han notificado casos de leishmaniasis (mucosa/cutánea), acumulando en lo que va del año 37 casos.

Se registraron 3 casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 13 casos

Hubo un caso de lepra. Acumulado: 5 casos

Se notificó un caso de micosis profunda. Acumulado: 15 casos





Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación