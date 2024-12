Sáenz: “Hay una parte de la Argentina que si el Estado no está presente, la gente se muere”

El Gobierno de Javier Milei cumple un año en la presidencia, el Gobernador Gustavo Sáenz -en una entrevista con A24- brindó su opinión sobre las medidas nacionales se aplicaron, remarcando la importancia de sostener el federalismo y la igualdad de oportunidades.

“Podemos acompañar lo que entendemos que puede ser útil para el país. Él (Javier Milei) tiene un proyecto de gobierno, pero hay muchas cosas que no acompañamos, que no estamos de acuerdo. El presidente tiene la idea fija del déficit cero, del equilibrio fiscal, pero también creo que es fundamental acompañar ese equilibrio fiscal con un equilibrio social”, expresó.

Sáenz remarcó la necesidad de “no mirar a la Argentina como una sola” entendiendo que “hay provincias con realidades absolutamente diferentes al centro del país”. En ese sentido, cuestionó medidas como eliminar el subsidio al transporte en provincias del interior o privatizar las rutas nacionales.

“El Norte hoy es la salida del país porque tiene todo lo que el mundo demanda, tiene minerales críticos, tiene alimentos, tiene energía, pero no tiene las obras de infraestructura que se le negaron durante tantos años, obras reales, acueductos, gasoductos; todavía acá podemos con mucho dolor hablar de que hay gente que no tiene agua potable”, expresó.

Consultado sobre si prefiere un gobierno con Estado presente o no, el Gobernador indicó que “hay un gobierno que no necesita Estado y son aquellos que tienen la posibilidad de hasta el día de hoy tener todo lo que necesitan para poder, entre la parte pública y privada, seguir adelante”, sin embargo advirtió que “hay una parte de nuestra Argentina que si el Estado no está presente, lamentablemente, la gente se muere”.