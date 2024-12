El ahorro en la atención sanitaria a extranjeros permitirá comprar 34 nuevas ambulancias

“Celebro que el Gobierno nacional pretenda llevar adelante una medida que nosotros la tomamos hace casi 10 meses: cobrar a los extranjeros el servicio de salud. El resultado es que cayó en un 95% la atención a los extranjeros en nuestra provincia”. Así lo señaló el gobernador Gustavo Sáenz al indicar que hubo un ahorro importante que permitirá que la Provincia compre 34 nuevas ambulancias. El anuncio fue efectuado durante el acto de asunción de los nuevos integrantes del gabinete provincial.

Las primeras 14 llegarán a fines de este mes y las 20 restantes, están en proceso de licitación. “Todas serán distribuidas en cada rincón de la provincia”, dijo Sáenz.

La iniciativa que la Nación ahora impulsa, permitió descomprimir la atención en los hospitales, especialmente en los del norte salteño: “Ahora los salteños pueden disponer de camas y se acabaron los tours sanitarios”, dijo

”Es por ahí por donde hay que recortar los gastos y optimizar los recursos; no por otro lado, no por los lugares más sensibles, no con los más desprotegidos”, consideró.

En el hospital San Vicente de Paul de Orán, durante el año 2023 se atendieron 31.561 pacientes extranjeros, mientras que en el transcurso de 2024, desde el mes de febrero que se comenzó a aplicar la ley, se asistieron a 77 pacientes con el correspondiente recupero de costo. Así en 9 meses se ahorró $2.367 millones solo en este hospital que es el que más demanda tenía de extranjeros.

En tanto, en el hospital Juan Domingo Perón la reducción de asistencia entre iguales períodos fue del 67%; en el de Salvador Mazza, la merma fue del 85%. Por su parte, en el hospital de Santa Victoria se atendieron 29 pacientes extranjeros.

Asimismo, hubo disminuciones en la atención de pacientes extranjeros en todo el sistema público provincial, especialmente en el hospital San Bernardo en Capital.

Las 34 nuevas ambulancias se sumarán a las 93 ya entregadas desde el inicio de la gestión.

Salta fue la primera provincia que aplicó esta medida desde febrero de este año a partir de la ley Nº 8421, surgida del DNU 129/2024. A partir de allí, la replicaron las provincias de Mendoza, Jujuy y Santa Cruz.

El gobernador Sáenz aclaró que en ningún caso el sistema sanitario salteño niega a extranjeros la atención de urgencia o emergencia.

“Al ser una cuestión humanitaria, no se la restringe ni niega, independiente de cuál sea la situación migratoria”, expresó.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación