"No estoy de acuerdo en nada con el sindicato de feriantes. El mercado es un mercado, no una feria"

El incendio del Mercado San Miguel en Salta destruyó 400 locales. Hay más de 500 familias afectadas. El Sindicato Único de Trabajadores de Ferias de la República Argentina (SUTFRA) que lidera Mariana Berbeglia, habló de esta situación.

"Estuvimos presentes en el Mercado San Miguel para dialogar y acompañar a los feriantes que en noviembre sufrieron un devastador incendio" sostuvo Berbeglia y agregó: "Lamentablemente, ni el propietario ni el Estado provincial asumieron responsabilidades por las pérdidas".

Sin embargo, Pepe Muratore, respondió al Sindicato de Feriantes que llegó de Buenos Aires y contó que lo citaron en un café, empezaron a hablar de Cromañón y por ese motivo se levantó y se fue.

"No es necesario que venga esta gente de Buenos Aires a querer buscar soluciones para la gente del Mercado. Los problemas de Salta se arreglan en Salta", sentenció el administrador del Mercado San Miguel.

"No la conozco a esta señora. Recién hoy estamos firmando los contratos. Nunca me reuní con esa gente, vino una señora embarazada, llamada Alejandra y me quiso dejar 700 mil pesos de una obra, yo no le recibí. Plata yo no le recibo a nadie".