El llanto desconsolado de Isabel Macedo por el diagnóstico médico que recibió

La lesión facial, que inicialmente parecía menor, posee una complejidad mayor. "No sé ni cómo empezar a contarles lo que descubrimos. Me seguía doliendo mucho la nariz entonces fui al médico y abrimos la tomografía que me hicieron en Buenos Aires, que el informe decía que no tenía nada, que era solo un golpe, y tengo tres fracturas", señaló Macedo.

A lo que insistió: "Lo que lloré... se me caían las lágrimas de la impotencia de no haber sabido en el momento. No quiero ni pensarlo, tengo que pensar para adelante qué hago. Me van a tener que operar". Y sumó: "Todo el tiempo trato de pensar bien, pero me angustia mucho pensar que alguien vio esa tomografía, hizo el informe y dijo que no tenía nada, que era solo un golpe".

Por otro lado, Isabel contó: "Yo no estudié medicina... yo leí el informe y decía que estaba todo bien". Sin embargo, la actriz cerró: "No saben la angustia que tengo. En Salta, donde nacieron mis hijas. Un lugar donde hay médicos increíbles. Lo digo porque hace ocho años que vivo acá y cada vez que pasa algo, lo primero que escucho es: 'Andate a Buenos Aires a que te vea un médico allá'. Nada que ver, chicos, Acá hay médicos espectaculares".