Se llevaron su moto como si nada: Una salteña fue víctima de la inseguridad de la ruta 26

El día miércoles 27 de noviembre alrededor de las 21:30, en la rotonda de los lácteos, sobre la ruta 26, delincuentes se llevaron la motocicleta de Yanina.

La mujer contó que solo tardó 5 minutos en realizar una compra junto a su hija y cuando regresó, ya no estaba el rodado. "Cuando salimos ya no estaba la moto, le pregunté al guardia de la sucursal y lo único que me dijo es yo no vio nada", contó.

Ante la situación, Yanina pidió ver las cámaras de seguridad pero desde la sucursal le dijeron que no tenían ninguna, tampoco se llamó a la policía. "Nos dejaron afuera con mi hija, solas", sentenció. Por este motivo, Yanina llamó a la policía por sus propios medios, llegaron 15 minutos después.

"Solo nos tomaron los datos y el de la moto y nos dijeron que vamos a hacer la denuncia correspondiente en la comisaría que corresponde".





Yanina regresó al lugar el día siguiente, con la esperanza de ser ayudada pero la respuesta fue la misma, no poseen cámaras de seguridad y no podían hacerse cargo de un robo ajeno a la empresa. La vecina contó que esta zona es famosa por la inseguridad, hay robos todo el tiempo, sobre todo de motos, también abren los autos de los estacionamientos y roban sus pertenencias.

Las siguientes imágenes en las que se pueden observar cómo los delincuentes realizan el robo, pertenecen a la cámara de seguridad de un negocio de la esquina, por lo que no se puede apreciar en su totalidad los rostros de los malvivientes.

La moto es una Honda Wave 110 negra patente A105YQM. Ante cualquier información comunicarse al sistema de emergencia 911 o al +54 9 3874 02-0753