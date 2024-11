Sol Pérez reveló el sexo y nombre de su bebé

Sol Pérez y su marido, Guido Mazzoni, protagonizaron un emotivo momento en el programa Cortá Por Lozano (Telefe) cuando revelaron el sexo y el nombre de su primer bebé.

Fue junto a la conductora, Vero Lozano y los demás panelistas, Vicky Xipolitakis, Mauro Z y Vicky "Juariu" Braier que cortaron una torta con un detalle más que especial, mientras que la decoración exterior era de varios colores, en su interior tenía mayormente tonos azulados.

Así la panelista y el abogado contaron que su primer hijo será un varón y no solo eso, también contaron a toda la audiencia que se llamará Marco.

"Desde el primer momento ella sabía. Yo le decía, 'para, yo no creo que lo sientas así tan fácil', pero si, siempre dijo varón, varón y es así", contó el marido de Sol sobre los días previos a que se los confirmen.

Respecto a la elección del nombre, la pareja contó que habían hecho una búsqueda relacionada a nombres de una región de Europa. El abogado incluso detalló que su deseo era ponerle Marco Aurelio, por el emperador romano, pero que la panelista no quiso: "Lo buscamos los dos y buscamos nombres italianos y coincidimos en Marco, nos encantó".

Cuánto tiempo seguirá trabajando Sol Pérez antes del nacimiento de su bebé

Aunque Sol Pérez estará nuevamente integrando el panel, para lo que será la nueva temporada de Gran Hermano (Telefe), y se mostró sumamente entusiasmada por volver a formar parte del reality, también es cierto que se encuentra transitando la semana 21 de su embarazo y eventualmente deberá poner un freno a sus actividades laborales.

En una charla con un móvil de LAM (América TV), la panelista contó cómo atraviesa está etapa: "Estoy re bien, re contenta. La verdad que lo desee tanto que ha sido increíble", para luego aclarar sobre el momento de frenar sus apariciones al aire para dar lugar a su rol de madre: "Mi idea es laburar hasta último momento… Yo tengo fecha para abril y no te dejo la silla ni en pedo, por nada", tiró con humor. Y detalló: "La idea es seguir con Vero en Cortá por Lozano, después El Debate y hacer todo. La verdad yo me siento bien".

Sol Pérez estará como analista fija de Gran Hermano y por eso insistió en que valora mucho el lugar que ocupa hoy en Telefe. "Por eso no suelto la silla.

Yo sé que hay mucha gente muy talentosa que quiere estar y bueno, a mí me gusta estar en El Debate", expresó.

Al ser consultada sobre cómo manejará las emociones en esta temporada, ya que en la edición anterior protagonizó fuertes cruces con varios de sus compañeros, y se sinceró: "Es difícil el tema del embarazo… Tengo momentos en que la irá me va agarrando y siento que se apodera de mí. Yo soy muy emocional, y a veces para no contestar lloro. Porque no quiero volver a esa Sol que no me dejaba vivir. No quiero que me vuelva a pasar eso.. Quiero elegir qué batallas tomar", cerró.