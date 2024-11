Mañana comienza la temporada de verano en los natatorios municipales

Claudio Fernández, vice presidente de la Agencia Salta Deportes, dialogó con los medios en el Complejo Municipal Carlos Xamena para dar inicio a la temporada más esperada por los salteños: el verano.

El balneario Carlos Xamena y el complejo Nicolás Vitale funcionarán desde las 11 hasta las 18 y las entradas costarán $ 400 para los menores (pagan a partir de los 4) y $ 500 para los adultos, con la particularidad de que además de venderse en puerta, también habrá entradas anticipadas disponibles a través de Macro.

Durante el mes de diciembre funcionarán de miércoles a domingos de 11 a 18 horas y en enero de martes a domingos de 11 a 18 horas.

Las entradas anticipadas se pueden comprar en los siguientes links:

– Balneario municipal Carlos Xamena: https://natatoriosmunicipales.boleteriadigital.com.ar/evento-resumen?evento=1

– Complejo deportivo municipal Nicolas Vitale: https://natatoriosmunicipales.boleteriadigital.com.ar/evento-resumen?evento=2

Fernández comentó que se trabajó en los tres complejos natatorios, Xamena, Vitale y Juan Domingo Perón para su correcto funcionamiento, como por ejemplo se acondicionaron los espacios verdes, se arreglaron grietas de las piletas, se colocaron rampas para personas con discapacidad, entre otras cosas.

El aforo será de entre 7.000 y 8.000 personas en el balneario Carlos Xamena.

Es importante tener en cuenta los siguientes puntos:

Las personas con discapacidad pasan gratis con un acompañante

Solo se puede entrar a las piscinas con ropa de baño

No se permitirá el ingreso con bebidas alcohólicas

No se podrá ingresar con camisetas de equipos del fútbol local

No se permitirá el ingreso con animales

Los menores deben ingresar sí o sí con un mayor

Otras opciones y precios en el camping Xamena:

– MotorHome: $2.000

– Combi: $2.400

– Ómnibus o Camión: $3.600

Por su parte, el natatorio Perón se habilitará más adelante, ya que continúan trabajando en sus mejoras para dejarlo en condiciones para las clases que se brindan día a día en el lugar. En una o dos semanas calculan abrir el natatorio si el clima ayuda.