Demichelis habló de su salida de River y dejó en evidencia a la dirigencia: "No voy a ser hipócrita"

La salida de Martín Demichelis de River no fue "de común acuerdo". El club, aquel 27 de julio, emitió un comunicado confirmando que el entrenador dejaba el club y en todo momento habló de que ambas partes habían acordado la decisión debido al confuso momento deportivo que atravesaba el plantel.

La revelación de Demichelis

Sin embargo, en las últimas horas, fue el propio Micho quien dijo lo contrario en una entrevista que realizó con la señal TUDN. Al ser consultado sobre si tenía en su horizonte dirigir en México, reveló que lo echaron del millonario: "Honestamente no, no voy a ser hipócrita, porque apenas me cesaron de River, fue un sábado y el lunes me estaban contactando de Alemania".

"Pensé que iba a ser mi siguiente paso, pero estábamos a mitad de temporada, estaban los bancos ocupados y no me imaginaba que iba a salir algo tan interesante y rápido como lo de Monterrey. Cuando decidieron que sea yo, no lo dudé. Es una liga super interesante, con un plantel muy rico, un estadio hermoso, no necesitamos más nada para que estemos felices", cerró.

El último encuentro que dirigió Demichelis al Millonario fue el 28 de julio, por la fecha 8 de la Liga Profesional. Allí, su equipo venció sobre la hora a Sarmiento con un golazo de Franco Mastantuono de tiro libre. Luego el entrenador fue homenajeado y se despidió del público con una ovación.



Los números de Demichelis en River

86 partidos oficiales.

51 victorias.

18 empates.

17 derrotas.

Un 66.3% de efectividad.

157 goles a favor.

80 goles en contra.

3 títulos conseguidos.