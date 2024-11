Un hincha de Racing se casó para tener los días de licencia e ir la final de la Copa Sudamericana

“Me casé para venir a ver a Racing. Me casé para que me den los días en el trabajo. Pedí un préstamo, empeñé cosas y me vine”, dijo el hincha desde su auto en plena fila para cruzar la frontera. Su esposa, Antonia, mostró el documento y reveló: “Lo que no conseguí en 13 años, Racing lo consiguió en un mes”.