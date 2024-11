Presentaron el centro móvil de licencias de conducir

En la explanada del Cabildo Matías Assennato, Secretario de Tránsito y Seguridad Vial, dialogó con los medios la presentación del móvil de licencias de conducir y también afirmó estar de acuerdo con el cobro de la atención médica a los conductores en estado de ebriedad.

"El objetivo es que las licencias se puedan realizar también en los barrios. Con esto van a poder hacer el 90% de los trámites ya que los exámenes teóricos y prácticos los cuales deben hacerlos en los centros emisores de licencia".

Mencionó que llevarán el móvil a cada barrio porque es parte de la política del estado poder hacer que todos los que circulen por la ciudad lo hagan con la documentación correspondientes.

Con el trámite de renovación, "te vas con casi la licencia en la mano, hay que retirarla en el centro de la Santa Fe, en cuanto a la primera licencia se va a poder iniciar el trámite solo faltaría rendir el examen teórico - práctico el cual dentro de muy poquito van a avanzar con la escuela de manejo municipal".

También, Assennato, habló sobre lo positivo del mensaje del gobernador Gustavo Sáenz sobre implementar el cobro de la atención médica a los conductores que circulen en estado de ebriedad ya que "deliberadamente ponen en riesgo la salud de terceros y el estado debe hacerse cargo, podríamos incluso ir un poco más allá no solo con los que consumen alcohol y son atendidos en el hospital público hay muchos casos de personas que circulan sin casco y terminan en el hospital público, hay muchos accidentes de personas que cruzan con el semáforo en rojo, todo ese tipo de imprudencias es muy importante que esta decisión que tomó el gobernador tiene que salir de manera preventiva".

"El problema en salta de la conducción no es que desconocemos que se debe y que no se debe hacer sino que no queremos cumplir", afirmó.