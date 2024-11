"Las farmacias no son comercios, somos controladas por la autoridad sanitaria de medicamentos"

Este miércoles en el Boletín Oficial, que habilita una nueva forma de comprar los medicamentos sin receta, comúnmente llamados de “venta libre”.

Esto significa que estos remedios podrán ser exhibidos en las góndolas de las farmacias para que el público pueda acceder directamente a ellos sin intermediación del farmacéutico.

Marcela Ruiz, presidenta del Colegio de Farmacéuticos, sostuvo que el decreto no aplicaría en nuestra provincia, por la ley 7539, Ejercicio de la Profesión y Actividad Farmacéutica, que especifica la prohibición de la venta de medicamentos en lugares que no sean la farmacia. "No favorece el precio ni la salud de la población. Hay un riesgo en la automedicación", agregó.

"No es un bien de consumo. Tiene que conservarse y cumplir con la cadena de comercialización, laboratorio, droguería, tiene que estar presente el farmacéutico que es el único que garantiza a la población el acceso a un medicamento seguro".

Las farmacias de Salta evalúan posibles medidas para manifestar su descontento y solicitar una revisión del decreto, argumentando que la salud de los ciudadanos debe ser prioritaria frente a cualquier intento de mercantilización.

"Estas medidas tienden a la automedicación. Son cuestiones que a nosotros como profesionales de la salud nos preocupan. Lo que pretende ser en beneficio de la población, termina poniendo en riesgo la salud de la población", concretó la presidenta del Colegio de Farmacéuticos.