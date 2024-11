El desgarrador relato de Juan Martín Del Potro sobre la salud mental tras su retiro del tenis

"La verdad que ahora, en este último tiempo, también aprendí que, ¿saben qué? Y, no soy tan fuerte como yo creía o como ustedes me veían", afirmó en diálogo con La Nación y dejó en claro que "lloro, no duermo, tengo ansiedad y a veces estoy deprimido". "Hago más terapia de la que tenía que hacer", agregó.

También habló sobre las complicaciones físicas que vivió a lo largo de su carrera: "Ocho veces me operé la rodilla. Públicamente se supieron cuatro o cinco, pero en privado me operé tres veces más. Y hoy en día, yo lo que pido es subir una escalera sin dolor o poder ir a Tandil manejando. Son casi cuatro horas de auto, yo las hacía de taquito, y hoy paro en La Flores diez minutos a estirar las rodillas porque me duelen".

“Me creía una persona bien preparada como para afrontar cualquier cosa que se me podía poner en el camino, pero aprendí que no soy tan fuerte como creía o como la gente me veía”.

El bonaerense, que llegó a ser el nº 3 del mundo en agosto de 2018, relató también las dolorosas operaciones que enfrentó en busca de su recuperación, y los efectos que aún persisten en su vida diaria.