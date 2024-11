El encuentro más esperado por todos: "Muñeco" y Víctor juntos de nuevo

Luego de de días de angustia y desesperación, Víctor del B° San José se reencontró con "Muñeco", el perrito robado, para la alegría de todos finalmente regresó a casa sano y salvo junto a su dueño.

El perro, de seis años, tenía un valor sentimental muy grande para él, ya que era de su esposa fallecida, lo que hizo aún más dolorosa la pérdida.

Esta historia llegó al corazón de todos los salteños cuando Víctor confesó haber pasado dos días sin dormir desde que le arrebataron a su fiel compañero. Sin embargo, gracias a la solidaridad y la difusión masiva del caso en medios de comunicación y redes sociales, el reencuentro fue posible.

En diálogo con TodoSaltaNoticias comentó que este reencuentro fue posible luego de que una mujer se contactara con su vecina, quien visibilizó esta desesperante situación, y le dijeron que había visto a un perrito igual a "Muñeco" y que debía ir para reconocerlo.

"Ayer a las siete de la mañana nos reencontramos con Muñeco, yo llevaba dos días sin dormir, fue una emoción para mi saltaba en la cama de felicidad. Yo entré dos minutos a la carnicería cuando me lo robaron".

Él mencionó que lo único que le importaba era recuperar a su amiguito, la bicicleta había pasado a un segundo plano, "lo material va y viene", hace cinco años que falleció su mujer y solo le queda Muñeco.

Muñeco no está acostumbrado a estar solo, su única felicidad y tranquilidad es con Víctor, "no está acostumbrado a otra persona, cuando yo me voy y no está mi hijo mis vecinos manifiestan que lo sienten llorar detrás de la puerta porque me extraña".

Ayer cuando lo reconoció a Víctor fue una alegría inmensa para el peludito, "me vio y se quería tirar, estaba muy contento, después me pidió comer y parecía que no había comido en todo ese tiempo".

En cuanto a su bicicleta no logró recuperarla pero el corazón solidario de una mujer del barrio San Rafael le regaló una bicicleta que le sobraba, después le regalaron una bici con canasto para Muñeco de una bicicletería, ahí lo puse a Muñeco en el canastito y vinimos a casa contentos los dos".

Un dato que nos brindó Víctor, ya feliz y relajado por estar con su amigo, es que el nombre Muñeco es por el "muñeco" Gallardo ya que es hincha de River y decidió en homenaje ponerle ese nombre.