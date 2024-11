Sáenz busca avanzar con el cobro de la atención médica a conductores ebrios

A través de un vídeo compartido en sus redes sociales el gobernador, Gustavo Sáenz, apuntó contra los conductores ebrios y el costo que generan a la salud pública, "¿Quién paga los accidentes de tránsito?" comenzó diciendo el mandatario provincial.

En este sentido continuó detallando que "son casi 6.000 accidentes de tránsito que se registran por año" y destacó que resulta importante, "determinar cuales son por impericia, negligencia, o por haber tomado alcohol es lo importante para que ustedes puedan saber que el estado, la gente de bien, el que se cuida, el que respeta las leyes tiene que pagar por una internación no crítica 15 millones de pesos por mes y por una critica 60 millones de pesos por mes".

Mencionó que no es suficiente quitarles el auto o aplicar multas porque aún así no le devuelven al ciudadano y al estado la plata que se gasta por lo que dijo que "soy un convencido de que en estos casos el que tenga plata tiene que pagar por la internación, y en el caso de que no tengan plata haga ayuda comunitaria que tanto hace falta"

Es por esto que "vamos a trabajar sobre este tema, vamos a legislar sobre este tema".